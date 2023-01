Vol. 323 "Despecho"

Quizás no nos haga mal tratar este asunto, tras habérselo escuchado hacer al resto del mundo.

Del latín despectus, según María Moliner, despecho significa «(Causar, experimentar o sentir) Enfado violento por algún desprecio o desengaño sufrido, que predispone a tomar la revancha o hacer algo irrazonable o inspirado solo por ese sentimiento». Vamos, lo que viene siendo un disgusto muy fuerte en el empeño de la vanidad por no conseguir lo deseado.

Pienso que quienes hasta hoy hemos venido haciendo NMHA no hemos estado dominados por tal malquerencia innata en el ánimo, al menos en apariencia, porque seguramente seamos conscientes que la vida se cometen errores y producir cambios no deseados. Por ello, evitar reaccionar en caliente nos permitirá tener tiempo para reflexionar y actuar desde una mejor perspectiva. Cuando se termina cualquier tipo de relación solemos acudir al lugar común de pensar que nadie es imprescindible. Aunque no cabe duda que tras una ausencia el sistema cambiará, tanto para bien como para mal.

Por ejemplo, hoy me abandona la compañera Tereshkova –al menos hasta que despeche a Lope– y yo, sin mostrarme despechado en absoluto, he decidido sustituirla por una partenaire ucraniana.

A lo hecho, pecho. Sin rencor, ni despecho.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical