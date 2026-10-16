Del Viagra de tres días a la crema para ellas y el ácido hialurónico peneano: las novedades de la medicina sexual

El doctor en Sexología del Instituto Sexológico Murciano (ISM) Jesús Rodríguez ha repasado en Sexo sentido, la sección de salud sexual de Más de uno Murcia, las principales novedades del congreso de la Sexual Medicine Society of North America (SMSNA 2026), celebrado estos días en Orlando (EEUU).

Un fármaco que actúa también sobre el deseo

La primera novedad es el LIB-01, un medicamento experimental que, según Rodríguez, “ya no pertenece a la familia” del sildenafilo, el principio activo de la Viagra. Su diferencia es que no solo favorece la llegada de sangre a los genitales, sino que parece actuar también a nivel cerebral e incrementar la libido. Funciona por la vía de la melanocortina.

El tratamiento consiste en una pastilla al día durante tres días, y en el estudio presentado el efecto, tanto en la función eréctil como en el deseo, se mantuvo estable hasta ocho semanas. El especialista subrayó que los fármacos actuales (los inhibidores de la PDE5) potencian la erección, pero “no afectan al deseo sexual”, y que cualquier efecto en ese terreno es placebo.

El trabajo se presentó en formato póster, lo que impide conocer todas sus contraindicaciones. Rodríguez advirtió de que, como cualquier fármaco, las tendrá, en especial para personas con problemas cardiacos. Prevé que se hable de él entre el gran público en 2027 o 2028 y recordó que las novedades médicas suelen llegar a Estados Unidos “unos cuantos años antes” que a Europa.

Sildenafilo en crema para mujeres

La segunda línea de investigación es una crema tópica de sildenafilo para mujeres, que se está ensayando ya con población humana. El doctor aclaró que no aumenta el deseo, sino la excitación genital, al provocar vasodilatación en la zona vaginal. Está dirigida a mujeres que, aun con deseo sexual, no presentan durante la relación los cambios fisiológicos necesarios para la penetración.

Desde los años 90 se ha intentado usar el sildenafilo en mujeres por distintas vías, sin lograr un beneficio suficiente para su comercialización. La novedad, explicó, está en la vía de administración, y los resultados parecen mostrar “una eficacia suficiente” para que llegue al mercado.

Ácido hialurónico para aumentar el grosor del pene

El tercer tema fue la inyección de ácido hialurónico en el pene, una técnica empleada desde hace años en el ámbito estético y que ahora se estudia desde la medicina sexual. En el congreso se presentó una revisión sistemática que la considera segura “dentro de unos límites muy concretos”. Busca aumentar el grosor, con incrementos medios de entre 2 y 2,5 centímetros de perímetro, un efecto que se pierde de forma progresiva.

Rodríguez insistió en que debe aplicarla un especialista en medicina sexual, preferiblemente un urólogo, por los riesgos y contraindicaciones que presenta. Confirmó que en España ya se realiza, con precios variables según la oferta y la demanda.

Sobre el aumento de longitud, avanzó que el ISM envió al congreso europeo de febrero un estudio con un dispositivo con el que han logrado resultados que le han sorprendido. “Yo, que era incrédulo, me he quedado sorprendido”, afirmó.