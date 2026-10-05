Vacunas en las aulas: la enfermera escolar, aliada de las familias

La campaña de vacunación llega a los centros educativos de la Región de Murcia, que se convierten en espacios clave para la prevención y la promoción de la salud. En ellos, la enfermería escolar no solo vacuna, sino que informa, resuelve dudas y acompaña a las familias en sus decisiones. Lo hemos comentado en Más de uno Onda Cero Región de Murcia con la enfermera escolar Raquel Fernández Tamayo, en el espacio Tiempo de enfermeras del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.

"Las recomendaciones no son una opinión"

Según explicó Fernández Tamayo, el calendario vacunal se apoya en datos de seguridad y eficacia que los expertos revisan de forma continua, y cada vacuna está pensada para llegar cuando el niño más la necesita según su edad. En otoño, además, circulan muchos virus respiratorios y el colegio es el lugar donde más fácilmente se contagian. Vacunarse protege al menor y a quienes le rodean, como los hermanos pequeños, los abuelos o los compañeros con enfermedades crónicas. Informar a las familias, subrayó, "no es presionar", sino darles lo necesario para que decidan con tranquilidad.

Mucho más que el día de la vacunación

La jornada de vacunación es, en palabras de la enfermera, "solo la punta del iceberg". Antes hay coordinación con la dirección y el profesorado, listados, gestión de autorizaciones y comprobación de alergias y contraindicaciones. A ello se suman el cuidado de la cadena de frío, la preparación del espacio y una explicación a los niños con lenguaje adaptado a su edad, ya que en el colegio se vacuna desde los 3 hasta los 11 años. Después, el equipo permanece en el centro durante el periodo de observación.

Dudas legítimas y lucha contra los bulos

Las inquietudes de las familias giran sobre todo en torno a la seguridad, por ejemplo qué contienen las vacunas o por qué vacunar frente a enfermedades que ya no existen. "Yo, como madre, les entiendo perfectamente", afirmó. Recordó que lo habitual son molestias leves y pasajeras, como algo de fiebre o rinorrea, y que esas enfermedades están controladas precisamente porque se vacuna.

Fernández Tamayo advirtió de que la desinformación, que ella llama "infoxicación", tiene consecuencias reales, ya que si cae la confianza, cae la cobertura y reaparecen enfermedades evitables. Frente a los bulos, la enfermería ofrece cercanía y fuentes fiables como el Ministerio de Sanidad, el Servicio Murciano de Salud o la Asociación Española de Vacunología, además de enseñar a preguntarse "¿quién lo dice?" y "¿en qué se basa?".

Hábitos para toda la vida

Más allá de la vacunación, la enfermera recordó que siguen funcionando las pautas aprendidas con la COVID, como lavarse las manos, toser en el codo, ventilar y no llevar al niño al colegio con fiebre. También recomendó dormir bien, comer bien, hidratarse, moverse y cuidar el bienestar emocional. Sobre quienes mantienen la mascarilla cuando tienen síntomas, la valoró como "una forma fundamental de respetar a los demás", concluyó.