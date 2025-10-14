Tiempo de enfermeras

Vacunarse salva vidas: llamamiento de las enfermeras a no bajar la guardia en la campaña 2025

Sandra Navarro, vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, defiende en Tiempo de enfermeras (Onda Cero Murcia) la vacunación anual frente a la gripe, la inclusión de la infancia y de las embarazadas y la inmunización del personal sanitario, alertando contra la normalización de una enfermedad que aún provoca complicaciones e ingresos.

Julián Vigara

Murcia |

Sandra Navarro, vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia

Con el calendario de vacunación 2025 ya en marcha, Tiempo de enfermeras dedica su espacio a recordar lo esencial: vacunarnos protege a quien se vacuna y a quienes le rodean, especialmente a mayores y personas con patologías crónicas. “Las vacunas salvan vidas”, subraya Sandra Navarro, enfermera y vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, quien apela a la responsabilidad colectiva y a la confianza en los profesionales.

Navarro pone el foco en la infancia: la gripe tiene más incidencia en niños que en adultos y ellos actúan como principal vector de transmisión en casa, el colegio y el entorno cercano. Vacunarles corta la cadena de contagio y previene complicaciones como bronquitis o neumonías. Añade una mención clave: embarazadas deben vacunarse en cualquier trimestre, con doble beneficio —protección para la madre y para el bebé en sus primeros meses.

El mensaje es igual de claro para el personal sanitario: por su contacto continuo con pacientes vulnerables, estar vacunado reduce infecciones en el entorno asistencial, mejora la seguridad del paciente y disminuye el absentismo. “Somos referentes; nuestro compromiso genera confianza”, recuerda.

Ante la tentación de 'normalizar' la gripe —como ya ocurre con la covid—, Navarro advierte: que llegue cada año no la vuelve inofensiva. La mutación constante del virus exige revacunación anual para mantener la protección eficaz. La evidencia es contundente: menos complicaciones, menos ingresos y menor mortalidad cuando la población se vacuna.

Las enfermeras —insiste— son educadoras de salud: informan, resuelven dudas y acompañan decisiones.

