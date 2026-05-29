Universo Maite: Los romanos reinventaron el banquete, y con él, el comercio del Mediterráneo

El banquete romano no era simplemente un acto de convivencia — era un acto de poder. Así lo explica Carlos Espí, profesor titular de arte antiguo y medieval de la Universidad de Murcia y comisario de la exposición «Banquetes, los ritos del vino entre íberos, griegos y romanos» que cierra temporada en el Museo Arqueológico de Murcia.

Una península multicultural antes de Roma

Cuando los romanos llegan a la Península Ibérica se encuentran un territorio absolutamente multicultural. «Había griegos que hablaban griego jonio, íberos con sistemas de escritura similares aunque con posibles 20.000 dialectos distintos, fenicios con colonias antiquísimas, y en el interior celtas, celtíberos y otros pueblos», explica Espí.

Los íberos habían aprendido a beber vino copiando las tipologías griegas y fenicias. La cerámica que utilizaban seguía modelos helenísticos. Pero la llegada de Roma cambia radicalmente esa ecuación.

La cerámica como documento arqueológico

La diferencia entre una pieza íbera y una romana es palpable incluso a simple vista. «La cerámica romana es otro mundo», afirma el profesor. Los romanos importaban cerámica de territorios conquistados - especialmente del sur de la Italia de Campania y de Grecia tras su conquista a partir del siglo II a.C. - pero también desarrollaban producciones propias con técnicas como los vasos de «paredes finas».

Uno de los detalles más reveladores: heredaron del mundo etrusco los instrumentos de bronce para servir el vino. La sípula — un cazo de bronce decorado con motivos de patos y perros — se convierte en símbolo de estatus durante el período romano.

Cartago versus Roma: el comercio como batalla

El verdadero cambio llega cuando Roma reorganiza el comercio del Mediterráneo. En el siglo III a.C., dos superpotencias luchan por el control, Cartago y Roma. Tras las Guerras Púnicas, Roma finalmente se impone en la Península Ibérica.

«El comercio se reorganiza completamente», sostiene Espí. «Ya no hay contacto directo con Atenas. Surgen otros centros de producción más cercanos en el sur de Italia que reemplazan el circuito comercial anterior». Esta transformación no es inocente - es la forma romana de consolidar su imperio desde adentro.

El cazo de bronce de La Manga: una historia de ambición naufragada

Quizá la pieza más reveladora de la exposición sea un cazo de bronce procedente de Etruria, datado en el siglo I a.C., descubierto hace dos años y medio por un buceador en La Manga.

La historia es casi novelística. El artefacto viajaba desde Etruria -territorio ya conquistado por Roma- hacia Cartagena en un barco mercante. Pero un fuerte viento de levante lo arrastró contra un arrecife, naufragando la embarcación. El cazo permaneció bajo el agua durante dos milenios hasta su recuperación accidental.

Cuando Espí lo estudió, descubrió que se trataba del cazo más grande encontrado en toda la Península Ibérica. Tras su análisis, ha sido publicado en una de las mejores revistas de arqueología internacional. Dos monedas -una de Julio César y otra de Augusto- muestran la representación de este mismo cazo, prueba de su importancia simbólica en la época.

La mentalidad romana: menos abierta de lo que las películas sugieren

Un detalle que desmiente los tópicos cinematográficos: los romanos eran unos moralistas de padre y muy señor mío. Las mujeres no disponían de derechos de trabajo ni participación en la vida pública, se quedaban en casa con el mismo estatuto que en las culturas más tradicionales.

En los banquetes podía haber bailarinas, músicos y prostitutas -similar al modelo griego- pero esto respondía a una estructura social rígidamente jerárquica, no a una supuesta «apertura» romana.

El cierre de la temporada

Con esta emisión, «Universo Maite» -el espacio de divulgación histórica que Confitería Maite trae cada semana- cierra su temporada en el Museo Arqueológico de Murcia, ante una exposición que demuestra que los banquetes nunca fueron solo comidas.

Fueron batallas comerciales, negociaciones políticas y actos de poder reorganizado en torno a una mesa.

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