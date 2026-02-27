Universo Maite revive, medio siglo después, los asesinatos de la familia Martínez del Águila, ocurridos en Murcia entre 1965 y 1966

Murcia guarda un suceso conocido como el crimen de los niños del Carril de la Farola, ocurrido entre 1965 y 1966, un suceso que sacudió la conciencia social de toda una ciudad y que hoy vuelve a la actualidad a través de Universo Maite, el espacio radiofónico de divulgación sobre cultura, historia y patrimonio impulsado por Confitería Maite para Onda Cero.

El caso conmocionó a la opinión pública cuando se descubrió que cuatro menores de una misma familia habían fallecido por envenenamiento. En un primer momento se creyó que se trataba de una enfermedad infecciosa, pero la investigación policial reveló una realidad mucho más inquietante, la autora era una niña de apenas 12 años, integrante del propio núcleo familiar. La dureza de la posguerra tardía, la pobreza estructural y la sobrecarga doméstica que recaía sobre la menor configuraron un contexto social que hoy los expertos consideran clave para comprender el suceso.

La historia no solo impactó por la crudeza de los hechos, sino también por sus consecuencias: el estigma social que persiguió a la familia durante años, el tratamiento mediático nacional que recibió y las incógnitas que aún permanecen abiertas sobre el destino posterior de la menor.

En la entrevista que acompañamos, el cronista oficial de Murcia y periodista Antonio Botías aporta documentación, contexto histórico y claves interpretativas para entender por qué este caso marcó un punto de inflexión en la forma de narrar la crónica negra en la Región y cómo reflejó, con brutal nitidez, la realidad social de una época.