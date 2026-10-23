Universo Maite: Por qué hemos temido a los muertos durante siglos

El miedo a la muerte es, en el fondo, el miedo a lo desconocido. Así lo explica el antropólogo Pedro Martínez Cavero, profesor de la Universidad de Murcia y presidente de la Sociedad Murciana de Antropología, en Universo Maite, el espacio de divulgación de Confitería Maite en Onda Cero que dedica octubre al miedo.

Un viaje sin retorno

Para el profesor se trata de una realidad universal, no exclusiva de nuestra cultura. "Normalmente, uno cuando va a emprender un viaje se pone un poco nervioso. Este viaje, además, tiene otra componente, y es que no tiene retorno", señala, y evoca la célebre frase de Shakespeare sobre ese país desconocido del que nadie vuelve.

Los ritos, una terapia comunitaria

Cavero sostiene que el velatorio y la despedida buscan romper un hilo para que el difunto no regrese, y que para ello las sociedades levantan barreras simbólicas, la principal de ellas los ritos, "los ritos son una terapia comunitaria", afirma. "La sociedad tiene que hacerlo en común porque las penas compartidas, como dice el refrán, son menos penas."

Esos ritos han cambiado con el tiempo. La muerte hoy se oculta y se seculariza, explica el profesor de antropología de la UM, que recuerda cómo "antes se nacía en casa, se moría en casa". Evoca el velatorio de su abuela, con los vecinos dando el pésame y los niños jugando en la puerta; frente al tanatorio actual, donde a medianoche se cierra y los familiares regresan al día siguiente.

Los cementerios de Murcia

Murcia ofrece un buen ejemplo de esa evolución. Al ser una ciudad de fundación musulmana, las excavaciones sacan a la luz de vez en cuando cadáveres enterrados con el rito islámico. Ya en época moderna se enterraba en los atrios y en el interior de las iglesias, como en la Catedral. Antes del cementerio de Nuestro Padre Jesús, la ciudad contó con otros dos, el de la Puerta de Orihuela, en el entorno del actual parque de La Paz, y el de La Albatalía, hoy un solar sin construir que entonces estaba mal ubicado, cerca de una acequia. El primero acabó abarrotado, de modo que el Ayuntamiento decidió, hace siglo y medio, levantar uno nuevo fuera de la población, en un lugar ventilado. Se eligió Espinardo.

Una copla popular recogida por Murcia Etnográfica da cuenta de la pena de vivir junto a la Puerta de Orihuela viendo pasar tantos entierros. "Esta era la situación de Murcia", responde Cavero. Los vivos y los muertos, subraya, siempre han convivido, algo que contrasta con "una especie de tabú o separación muy fuerte entre la vida cotidiana de los vivos y los fallecidos".

En la Puerta de Orihuela

no quiero, niña vivir;

que el ver pasar tantos muertos

es una pena sin fin.

La cremación y el cementerio como espejo

El profesor señala además el auge de la cremación. Nuestro Padre Jesús tiene entre 150.000 y 160.000 fallecidos, pero cree que no se llenará nunca "porque hemos cambiado el rito por la cremación".

Sobre la propia organización del camposanto, lo define como "un espejo de la ciudad", con calles principales y barrios secundarios. La calle principal se sitúa cerca del lugar sagrado porque, para un cristiano, el cementerio es "un dormitorio donde están dormidos esperando la resurrección", y esta empezará por ese lugar.

El próximo viernes, Universo Maite dedicará su espacio al luto.

La sección se emite los viernes a las 13:05 horas dentro de "Más de uno Murcia" y también está disponible en formato podcast.