Universo Maite - Itara pide ayuda a los murcianos: operar a un niño en Guinea cuesta 35 €

Desde Bata, en Guinea Ecuatorial, el presidente de la ONG murciana Itara, José Gil, lanzó un mensaje directo a los oyentes de Más de uno Murcia (Onda Cero). "Por 35 a 45 euros nosotros podemos operar a un niño y reinsertarlo en la sociedad. Tú fíjate lo poco que cuesta", explicó el cirujano del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Universo Maite, el espacio de divulgación de Confitería Maite que dedica noviembre al altruismo.

Itara se sostiene con aportaciones económicas, y Gil recordó que los socios permiten "miles de intervenciones" y "salvar muchas vidas".

Una campaña que arranca el miércoles

El equipo aterrizó esta madrugada en Malabo, aunque por ahora es un grupo reducido que prepara la infraestructura. El miércoles 18 de noviembre se incorporarán 26 voluntarios (cirujanos plásticos, urólogos y pediátricos, personal de enfermería y anestesistas) para una campaña que se prolongará hasta el 27 de noviembre. El objetivo es llegar a 300 intervenciones.

La jornada no tiene horario. "Todas las que se pueden hasta que se acaba la lista de ese día", resumió la enfermera María José Blanco.

Un principio duro en el puerto de Bata

Gil se encontraba en el puerto de Bata para sacar el contenedor con el material que enviaron hace meses. Describió ese arranque como "la parte más inhóspita de una campaña". "Tratar con el transitario, con aranceles, aduanas... nos descalabra un poco a los que estamos para curar", reconoció.

Voces desde el terreno

María José Blanco, cooperante a tiempo completo durante años, participa en su segunda campaña con Itara tras la del Sáhara de hace quince días, y vuelve a un país donde ya trabajó un año. Explicó que atienden a pacientes que no tienen acceso a estas intervenciones "porque no hay personal sanitario lo suficientemente bien formado", y que parte del trabajo consiste en formar al personal local para que "quede parte de la esencia" de la cooperación.

El sacerdote guineano Gabriel, delegado de la diócesis de Bata y natural de la zona donde se desarrollará la campaña, destacó el agradecimiento de la población, que le insiste sin descanso para saber cuándo regresan. Sobre el hospital, afirmó que "es muy bueno" y que su infraestructura es buena, aunque "los recursos humanos cualificados los echamos en falta". Y añadió que ahora, con Itara, "podemos respirar profundamente".

Cómo colaborar

Quien quiera ayudar a Itara puede hacerlo en itaraong.com. La entrevista completa con el doctor Gil, María José Blanco y el padre Gabriel puede escucharse en el audio adjunto.