UNIVERSO MAITE: "No hay que tenerle miedo al miedo", advierte el psiquiatra Francisco Toledo

Universo Maite, el espacio de divulgación de Confitería Maite en Onda Cero, ha estrenado este viernes su nueva temporada con una de las emociones que más nos acompañan y de las que menos se habla, el miedo. Será el eje de la serie de programas de octubre, con la que el espacio quiere entender por qué aparece, qué lo desencadena y cómo convivimos con él.

La sección contó con el psiquiatra Francisco Toledo Romero, director de Psicoclínica Murcia. "El miedo es un instinto incluso previo a la razón, algo muy antiguo en el ser humano", explicó Toledo. Se trata de un mecanismo de defensa ante una amenaza, real o imaginada, cuya función es protegernos y ponernos en alerta. Al activarse, desencadena síntomas fisiológicos como respiración acelerada, taquicardia y tensión muscular, con los que el organismo se prepara para tres respuestas posibles.

Huir, atacar o quedarse inmóvil

Cada persona recurre a una de ellas según su estructura de personalidad.

La huida se traduce, por ejemplo, en acelerar el paso cuando caminamos de noche y oímos pasos a nuestra espalda.

se traduce, por ejemplo, en acelerar el paso cuando caminamos de noche y oímos pasos a nuestra espalda. El ataque aparece cuando no hay escapatoria. Toledo recordó el caso de un compañero de estudios al que intentaron atracar con una navaja y que, instintivamente, sujetó la hoja con la mano.

aparece cuando no hay escapatoria. Toledo recordó el caso de un compañero de estudios al que intentaron atracar con una navaja y que, instintivamente, sujetó la hoja con la mano. La inmovilidad no responde a una decisión consciente. El organismo se queda quieto porque busca pasar desapercibido o desactivar la amenaza.

Esa parálisis, que impide correr o gritar, no supone falta de voluntad ni cobardía, subrayó el especialista, sino una reacción automática que también se observa en el mundo animal. Estas respuestas aparecen en situaciones cotidianas, como los terremotos sentidos en Murcia o una tormenta violenta, en las que la reacción inmediata es buscar refugio.

El miedo no es negativo en sí mismo, apuntó el psiquiatra, porque nos hace prudentes al volante y nos aparta de las conductas temerarias. De hecho, quienes no lo sienten resultan más temerarios y están menos protegidos.

Del miedo a la fobia

El problema surge cuando el mecanismo de alarma se vuelve desproporcionado y el miedo se transforma en fobia. Una mala experiencia en avión o una crisis de pánico (una alteración neurobiológica específica) pueden desencadenarla. La fobia conduce a la evitación, como no entrar en una estancia por la presencia de una pequeña araña o rechazar el ascensor.

Al temor generalizado a todo se le denomina pantofobia. En consulta, el miedo pasa a ser patológico cuando se convierte en fobia o en agorafobia acompañada de crisis de pánico, cuadros que limitan la libertad de acción de la persona pero responden muy bien al tratamiento psiquiátrico.

El miedo en sociedad

Toledo señaló que el miedo es contagioso. Si alguien grita "fuego" o echa a correr por la calle, los demás huyen sin comprobar el motivo, algo muy visible durante la pandemia o en los contenidos de las redes sociales.

La muerte provoca un miedo consustancial al ser humano, y las religiones y los ritos funerarios se articulan en torno a la idea de una vida futura para aliviar la angustia ante lo inevitable. La sociedad, por su parte, mitifica el miedo de forma festiva, como en Halloween, el Día de Muertos, el cine de terror o las montañas rusas, donde se descarga adrenalina en un entorno controlado, sabiendo que no habrá consecuencias reales.

El psiquiatra cerró la entrevista con una reflexión para la audiencia. "El miedo nos protege y cumple una función esencial. No hay que tenerle miedo al miedo, sino a que este condicione nuestra conducta y nos haga perder la libertad", afirmó. Sin el sistema de protección que brinda el miedo, añadió, la supervivencia de la humanidad estaría en riesgo.

El ciclo se prolongará durante octubre. El viernes 30 de octubre, en vísperas de Todos los Santos y de Halloween, el espacio cambiará de asunto para abordar el luto como tradición.