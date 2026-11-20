Inés Paredes llegó al Teléfono de la Esperanza hace más de treinta años sin la intención de quedarse. Tenía tres hijos pequeños y una cuñada le habló de un curso para padres. "En ese momento pensé que no lo necesitaba", recuerda. Fue con su marido, y los dos salieron "entusiasmadísimos". Después hicieron otros cursos y, al terminarlos, la asociación les propuso hacerse voluntarios. Ella dijo que sí "por lo que ha supuesto para mí y para mi familia". Desde entonces suma más de 28 años atendiendo llamadas.

Paredes es hoy vicepresidenta de la entidad en Murcia y ha participado en Universo Maite, el espacio de divulgación de Confitería Maite para Onda Cero, que en noviembre está dedicado a personas que trabajan de forma altruista por los demás. Habla de la escucha como la base de su labor. "Es lo que hacemos aquí, la escucha. Porque si no escuchamos, no comprendemos tampoco lo que le está sucediendo a la persona", explica.

Según cuenta, quien llama busca a alguien que "se pare y no les interrumpa ni les atropelle", que no le juzgue y que no le diga lo que tiene que hacer. Llaman hombres, mujeres y también jóvenes desde los 13 años, que suelen preferir el chat que la entidad puso en marcha hace unos años. "Hay muchísimas consultas por chat", señala.

La soledad está presente en casi todas las llamadas

La voluntaria lo tiene claro, "la soledad no tiene edad. En este mundo supercomunicado y de redes sociales es cuando más soledad hay". Detrás de las llamadas también aparecen conflictos familiares y de pareja, y cuadros de ansiedad y depresión, muchas veces agravados por problemas laborales. En la Región, además, la entidad atiende el 065, una línea para mayores de 65 años en situación de soledad no deseada.

El teléfono suena a todas horas. Por la noche entran muchas llamadas; por la mañana llaman más madres, cuando los niños están en el colegio. Paredes tiene un turno semanal de unas cinco horas, "que nunca son cinco", a lo que suma tareas de gestión del centro. "Somos voluntarios, pero tenemos vida", dice. Ahora que está jubilada puede dedicarle más tiempo.

Su primera llamada fue la de una persona que estaba intentando quitarse la vida, y reconoce que la dejó muy marcada. Por eso valora tanto la formación continua que reciben los voluntarios. "Tratas con personas en situaciones muy complejas y duras", subraya.

Escucha la entrevista completa en el audio de Universo Maite, disponible también en formato podcast.

Si necesitas hablar con alguien

Teléfono de la Esperanza Región de Murcia: 968 34 34 00 (gratuito, anónimo y disponible las 24 horas)

Teléfono de la Esperanza (línea nacional): 717 003 717

Línea de atención a la conducta suicida: 024