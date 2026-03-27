Universo Maite: 'Cronografía del agua', la memoria escrita y sonora que ayuda a entender la huerta de Murcia

En Universo Maite, la sección de divulgación de Confitería Maite para Onda Cero, seguimos recorriendo esta semana la arquitectura, el patrimonio y la historia de la huerta murciana. Y en esta ocasión entramos en un elemento tan decisivo como inseparable de nuestra identidad, el agua. La Biblioteca Regional de Murcia acoge estos días la exposición Cronografía del agua, una propuesta que invita a descubrir la relación de la Región con este recurso esencial a través de documentos históricos, proyectos hidráulicos, prensa de distintas épocas, mapas, fotografías y una experiencia sonora envolvente que completa el recorrido expositivo.

De todo ello hemos hablado con Caridad Montero, técnica responsable de la Biblioteca Regional, que ha explicado en Universo Maite que la muestra, instalada desde el pasado viernes y abierta en principio hasta el 17 de abril, reúne materiales conservados por la propia institución dentro de su labor de recopilación y preservación del patrimonio documental murciano.

Entre las piezas que pueden verse figuran ordenanzas, heredamientos, proyectos de canalización, noticias sobre inundaciones publicadas en periódicos de otras épocas y una selección bibliográfica centrada en la gestión del agua en Murcia. A ello se suman reproducciones de mapas y fotografías facilitadas por la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Ministerio de Defensa, todo acompañado por una banda sonora que propone también 'escuchar' la historia del agua en la Región.

Uno de los documentos más destacados de la exposición es el de las ordenanzas y privilegios del heredamiento de Sangonera la Seca, de 1594. Según explicó Montero, este tipo de piezas demuestra hasta qué punto el agua no era solo un recurso natural, sino también un eje de organización económica, territorial y social. La necesidad de regular quién podía usarla, en qué momento y en qué cantidad refleja el valor estratégico de un bien escaso, vinculado directamente a la productividad agrícola y al equilibrio de la huerta.

La técnica responsable de la Biblioteca subrayó además que esos heredamientos convertían el derecho al agua en un bien transmisible, casi tan relevante como la propia tierra. Una realidad que ayuda a entender por qué la huerta murciana se ha articulado durante siglos en torno a un reparto preciso, eficiente y sostenible del agua.

La exposición también rescata grandes proyectos que evidencian la ambición hidráulica de otras épocas. Entre ellos, el plan de 1774 para construir un canal desde el río Castril hasta Lorca, una iniciativa aprobada por Carlos III que pretendía llevar agua a una amplia zona del sureste peninsular para regar tierras, aumentar la producción agrícola y favorecer el asentamiento de población. Aunque finalmente no llegó a ejecutarse por sus enormes costes y por las limitaciones técnicas del momento, el proyecto revela la dimensión estratégica que ya tenía entonces la política hidráulica.

Durante la entrevista, Montero repasó también el papel de la monarquía en la ordenación del agua. En tiempos de Felipe II, explicó, se reforzó la recopilación de ordenanzas de riego y el control administrativo para garantizar un reparto más justo y evitar abusos. Más tarde, con Carlos III, esa visión se amplió con el impulso ilustrado a las obras públicas y a una gestión más racional del agua, entendida como palanca de desarrollo económico y modernización.