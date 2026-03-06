Universo Maite: Las 'casas torre', memoria de la historia de la huerta de Murcia

Las 'casas torre' forman parte de la historia profunda de la huerta de Murcia. Nacidas como viviendas señoriales y de labor, estas construcciones presidieron durante siglos explotaciones agrícolas y ganaderas, al tiempo que simbolizaban poder, control del territorio y arraigo familiar. Su origen sigue siendo objeto de análisis, con influencias que remiten a la villa romana, la alquería andalusí y corrientes arquitectónicas de raíz italiana que dejaron huella en el paisaje murciano.

Su momento de mayor esplendor llegó en el siglo XVIII, en paralelo a la prosperidad económica de la huerta, especialmente vinculada a la seda, el esparto y la barrilla. Aquellas casas no eran solo residencias, eran también centros de producción y organización de la vida rural. Más tarde, en el siglo XIX, muchas fueron transformándose en residencias de recreo para la nobleza y la burguesía, perdiendo poco a poco su función económica original.

Hoy, muchas de estas construcciones sobreviven entre el deterioro y el abandono, aunque siguen siendo una de las expresiones más singulares del patrimonio huertano. En esta nueva entrega de Universo Maite, una idea de Confitería Maite para Onda Cero, José Rodríguez Caballero, integrante de Priscas Exaltat, ayudará a entender qué cuentan estas torres sobre la historia de Murcia, qué valor patrimonial conservan y por qué su protección resulta clave para mantener viva la memoria de la huerta.