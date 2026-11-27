Universo Maite, el espacio de divulgación de Confitería Maite en Más de uno Murcia (Onda Cero), dedica el mes de diciembre a la nostalgia. Su nueva temática invita a oyentes y clientes a compartir los recuerdos que guardan de la Navidad de su infancia, y cada semana uno de los participantes recibirá un Maitetone y una bandeja de dulces artesanos.

La iniciativa se presentó en antena con Juan Carlos Hernández, responsable de Confitería Maite, y con el cronista e investigador Antonio Botías. Hernández explicó que buscan "experiencias chulas, divertidas o evocadoras" que devuelvan a quien las cuenta a un familiar o a un momento de la infancia. Como ejemplo, contó la historia de Ángel, cliente de la tienda de La Fuensanta, un local del siglo XIX. Vivía en Barcelona y volvía cada Navidad. Siempre dejaba una carta en la que recordaba cómo, de niño, en la posguerra de los años cuarenta, miraba con su padre las tortas de Pascua y los roscones a través del escaparate del horno. A sus 80 años, relató Hernández, viajaba en el tiempo cada vez que se ponía frente a ese cristal.

Cómo participar

Los recuerdos deben ser breves, de 40 segundos como máximo. Pueden enviarse por mensaje directo al Instagram de Confitería Maite, con un audio grabado, o por escrito, en papel, en el buzón de El Horno de La Fuensanta. Los viernes, el programa dará el nombre del ganador de la semana.

El primer mensaje recibido llegó de una oyente que se crio en un pueblo pequeño "con muchas tradiciones". Recordó las misas de la Virgen, a las cinco de la mañana, del 17 al 24 de diciembre, con zambombas, cascabeles, almirez y panderetas. Al terminar, las cuadrillas recorrían las casas y se tomaba chocolate, churros, pan frito y rosquillas. En la cena de Nochebuena había pollo, figuritas de mazapán y una copita de anís. Y de aquella Navidad conserva sobre todo los olores, el del chocolate caliente y el de las confituras que se hacían en casa.

La Navidad en la huerta

Botías describió la Navidad de las casas de la huerta como "quizá el tiempo más bonito de todo el año, incluso por encima de la Semana Santa". Según explicó, empezaba mucho antes de lo que se piensa, en torno a la Purísima, con la matanza del cerdo para abastecer la despensa. Las protagonistas de la mesa eran el pavo y el pollo, convertidos en caldo con pelotas, plato que en muchas zonas de la huerta, las pedanías y el campo de Murcia y Cartagena se toma el día de Navidad. Recordó que en las casas se guardaba a los pavos dentro de cocinas o salones para que no los robaran saltando las tapias, como contó el Diario de Murcia hacia 1900.

Los dulces fueron la tercera pata de la fiesta. Las familias y las vecinas se reunían en el horno para cocer tortas de Pascua, cordiales y suspiros, y repartírselos. Botías evocó también los melones que se colgaban en verano en la sala alta de la casa y que se aprovechaban convertidos en almíbar. A todo ello sumó la música de los aguilandos y las misas de gozo, los belenes con Salzillo a la cabeza y el auto de los Reyes Magos. "Yo me quedo con nuestros Reyes Magos antes que con el señor gordo vestido de rojo", afirmó.

Hernández cerró la intervención con un deseo para la época: "Para un pastelero, este es su momento preferido del año", dijo, y añadió que ya hay mucha gente participando.