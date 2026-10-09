Universo Maite: así suenan las psicofonías que el equipo G.O.I.S grabaron en el Romea, la Cárcel Vieja y Medina Mursiya

Un teatro, una cárcel y el cementerio musulmán aparecido en Medina Mursiya. Son los tres escenarios que Antonio Pérez Martínez, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ha elegido para su paso por Universo Maite, el espacio de divulgación ideado por Confitería Maite para Onda Cero. La sección dedica octubre al miedo y en esta ocasión se asoma a su lado más intangible. En cada lugar, según sus investigadores, las grabadoras captaron algo que nadie dijo ni hizo en ese momento.

Cuatro décadas de investigación de campo

Murciano nacido en 1965, Pérez Martínez se puso ante un micrófono por primera vez con 15 años para hablar de misterios y suma cerca de cuatro décadas como investigador de campo, con trabajos también en otros puntos de España y de Europa. Organiza y presenta el Congreso Internacional de Parapsicología Más Allá y es autor de Pon atención, están ahí (Ediciones Luciérnaga, 2024).

El libro invita al lector a acompañar al autor y a su equipo en distintas investigaciones de campo y a conocer los resultados obtenidos, entre ellos psicofonías, psicoimágenes, vídeos y fotografías.

Tres lugares y sus grabaciones

Casa Mendoza (Teatro Romea). Las oficinas de la última planta fueron la residencia de la familia de Antonio Mendoza, emblemático conserje y cuidador del teatro hasta su muerte. Los compañeros de Pérez montaron allí un operativo y, cuando lo dieron por terminado y se marcharon, las oficinas quedaron en silencio y a oscuras. La grabadora siguió en marcha, y lo que registró a continuación es una de las claves del audio.

Las oficinas de la última planta fueron la residencia de la familia de emblemático conserje y cuidador del teatro hasta su muerte. Los compañeros de Pérez montaron allí un operativo y, cuando lo dieron por terminado y se marcharon, las oficinas quedaron en silencio y a oscuras. La grabadora siguió en marcha, y lo que registró a continuación es una de las claves del audio. Cárcel Vieja de Murcia. En la galería número 3 el equipo obtuvo varias psicofonías durante sus investigaciones. La que se escucha en el programa procede de las celdas de castigo y contiene una frase amenazante.

En la galería número 3 el equipo obtuvo varias psicofonías durante sus investigaciones. La que se escucha en el programa procede de las celdas de castigo y contiene una frase amenazante. Cementerio musulmán Medina Mursiya (Centro de interpretación de Santa Eulalia). El equipo investigó el lugar unos meses antes de su apertura al público. Sabiendo que estaban en el cementerio musulmán, uno de los investigadores saludó con un salam alecum y, según Pérez, una voz le respondió.

Escuchar y sacar conclusiones

Las psicofonías son voces o sonidos que aparecen al revisar una grabación sin que nadie los percibiera mientras se registraba. Su origen divide a quienes las estudian, ya que unos las consideran un fenómeno por explicar y otros las atribuyen a ruido, interferencias o a la tendencia del oído a reconocer palabras donde no las hay. En la línea divulgativa de Universo Maite, Antonio Pérez describe cada lugar y explica brevemente las psicofonías que su equipo ha grabado en ellos, para que sea el oyente quien saque sus propias conclusiones.

El audio completo, con las tres grabaciones, acompaña a esta información. Conviene escucharlo con auriculares y sin ruido alrededor. Como dice el título del libro de Pérez, pon atención.