Universo Maite: "Artemis II abre la puerta a una presencia humana estable en la Luna y al salto definitivo hacia Marte"

La exploración espacial vuelve a situar a la Luna en el centro del tablero internacional. Lo hace con paso firme tras el éxito de la misión Artemis II, que ha marcado un hito al llevar de nuevo astronautas al entorno lunar más de medio siglo después de las misiones Apolo.

En el espacio de divulgación Universo Maite, dentro de Más de uno Región de Murcia, el físico e investigador murciano Germán Martínez ha analizado las claves de esta operación, destacando que no se trata de una simple repetición del pasado, sino de un cambio de paradigma, «ya no se trata de llegar, sino de quedarse».

La misión, que ha completado un vuelo de casi diez días con la cápsula Orion, ha permitido validar sistemas esenciales para la vida en el espacio -desde el control térmico hasta la respiración o la humedad- en condiciones reales con tripulación a bordo. Un paso imprescindible antes de afrontar fases más complejas del programa.

Lejos de la épica puntual de los años 60, el nuevo enfoque responde también a un contexto internacional marcado por una renovada carrera espacial, con múltiples actores compitiendo por el liderazgo tecnológico y científico. En ese escenario, la Lunadeja de ser un destino simbólico para convertirse en un laboratorio estratégico.

El objetivo final va más allá, establecer una presencia humana sostenida en nuestro satélite como paso previo -no tanto físico como tecnológico- hacia Marte. La Luna, en este sentido, se plantea como un banco de pruebas donde estudiar cómo vivir fuera de la Tierra durante largos periodos y desarrollar las capacidades necesarias para misiones de mayor alcance.

Durante la conversación también hubo tiempo para desmontar algunos mitos, como el de la llamada «cara oculta» de la Luna, y para poner en contexto la relevancia científica de las imágenes y datos obtenidos en esta misión.

Un diálogo que abre interrogantes y anticipa los próximos pasos del programa Artemis, en una hoja de ruta que ya mira a finales de la década y que, según los expertos, marcará el futuro inmediato de la exploración humana del espacio.

Escucha la entrevista íntegra con Germán Martínez en el audio que acompaña esta noticia extraido de Universo Maite, el programa de divulgación de Confitería Maite.

¿Quién es Germán Martínez?

El invitado de Universo Maite es uno de los científicos españoles con mayor proyección internacional en el ámbito de la exploración planetaria.

Perfil científico

Doctor en Física y profesor de investigación en el Centro de Astrobiología , centro de referencia vinculado al CSIC y al INTA .

, centro de referencia vinculado al y al . Especialista en atmósferas planetarias y condiciones ambientales en Marte, una línea clave para entender la habitabilidad fuera de la Tierra.

Vinculación con la NASA

Miembro del comité científico del programa de exploración de Marte de la NASA.

Subdirector del instrumento MEDA del rover Perseverance , encargado de analizar el clima marciano.

del rover , encargado de analizar el clima marciano. Ha participado en misiones emblemáticas como Phoenix, Curiosity y Mars 2020, acumulando más de una década de trabajo en proyectos internacionales.

Trayectoria internacional

Desarrolló buena parte de su carrera en EEUU, incluyendo su etapa como investigador en la Universidad de Michigan.

Regresó a España para continuar su labor científica sin desvincularse de los programas espaciales internacionales.

Divulgación y vínculo con Murcia

Nacido en Murcia, es uno de los referentes regionales en ciencia de primer nivel, habitual en espacios de divulgación como Universo Maite.

es uno de los referentes regionales en ciencia de primer nivel, habitual en espacios de divulgación como Universo Maite. Representa una generación de investigadores que sitúan a la Región en el mapa de la exploración espacial.

Germán Martínez forma parte de ese reducido grupo de científicos que no solo estudian otros mundos, sino que participan directamente en las misiones que marcarán el futuro de la presencia humana más allá de la Tierra.