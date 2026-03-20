Universo Maite: Aljufía y Alquibla, las acequias que cuentan la historia de Murcia

Las acequias no son solo una infraestructura hidráulica de la huerta de Murcia. Son, en palabras de José Antonio Micol, miembro del colectivo Huerta Viva, una de las claves que permiten entender el origen mismo de la ciudad, su paisaje y su identidad. Así lo ha explicado en «Universo Maite», el espacio de divulgación de Confitería Maite en Onda Cero Murcia, dedicado durante el mes de marzo a la arquitectura y al patrimonio de la huerta murciana.

Durante la entrevista, Micol ha defendido que no se puede comprender la huerta tradicional sin las acequias, a las que ha comparado con «las venas» de un cuerpo humano, ya que son las encargadas de repartir el agua del río por toda la Vega de Murcia. A su juicio, ese sistema milenario sigue siendo hoy una pieza esencial del territorio y de la memoria colectiva de los murcianos.

El representante de Huerta Viva ha recordado además la labor del colectivo en la defensa de este patrimonio, subrayando que durante años observaron cómo muchos cauces iban desapareciendo, deteriorándose o siendo utilizados como caminos o vertederos. De ahí nació la decisión de impulsar la protección de las dos acequias mayores, la Aljufía y la Alquibla, hasta lograr su reconocimiento como BIC.

Micol ha explicado que el sistema de regadío que dio forma a la huerta hunde sus raíces en época andalusí, cuando se perfeccionó el uso del agua mediante acequias y norias. Según ha relatado, el punto clave fue la construcción de la Contraparada, una pequeña presa o azud que permite elevar el nivel del agua del río para derivarla a ambos lados de la vega a través de las dos acequias mayores. A partir de ahí, el agua se distribuye por una compleja red de cauces menores y azarbes, en un sistema que, según ha destacado, ha demostrado una enorme eficacia durante más de mil años.

Uno de los aspectos más llamativos de la conversación ha sido la insistencia en que no se trata de un patrimonio arqueológico muerto, sino de una estructura viva. Micol ha señalado que la base del sistema apenas ha cambiado en más de un milenio y que muchos de sus elementos siguen plenamente reconocibles en la actualidad. Ha citado, entre otros, la propia Contraparada, los molinos, los partidores y hasta la pervivencia de nombres de origen árabe, como Aljufía, que significa «la del norte», o Alquibla, vinculada a la zona del mediodía.

El miembro de Huerta Viva ha lamentado, sin embargo, que buena parte de ese legado haya quedado oculto o degradado con el paso del tiempo. En este sentido, ha alertado sobre el impacto del entubamiento de acequias, una práctica que, a su juicio, ha contribuido a borrar su presencia del paisaje y de la conciencia ciudadana. No obstante, ha defendido que todavía es posible recuperar muchos tramos, incluso aquellos que fueron cubiertos hace décadas, devolviéndolos a cielo abierto y poniéndolos en valor desde el punto de vista ambiental, histórico y paisajístico.

Entre las propuestas del colectivo, Micol ha mencionado la recuperación de distintos tramos en plena huerta y también dentro de la propia ciudad de Murcia. Ha recordado que la acequia Aljufía discurre por puntos emblemáticos del casco urbano, como el entorno de San Esteban, Las Claras o las proximidades de Santo Domingo, aunque hoy permanece oculta bajo el suelo. En su opinión, recuperar visualmente alguno de esos tramos ayudaría a que los murcianos comprendieran mejor hasta qué punto el agua formó parte de la vida cotidiana de la ciudad.

De hecho, durante la entrevista ha recordado que el agua de las acequias no solo servía para regar, sino también para el abastecimiento de la población. Ha citado el caso del entorno de Las Claras, donde el palacio mardanisí se surtía de una alberca alimentada por la acequia, y ha rememorado también oficios y escenas hoy desaparecidas, como la de los aguadores que recogían el agua para distribuirla por la ciudad. Incluso ha evocado el recuerdo doméstico de generaciones que llegaron a consumir agua procedente de la acequia, una imagen que refuerza su valor como elemento central en la historia de Murcia.

En el tramo final de la conversación, José Antonio Micol ha querido dejar una recomendación muy concreta para quienes deseen acercarse a este patrimonio sobre el terreno. Ha señalado como uno de los paisajes más valiosos y desconocidos el recorrido de la acequia Aljufía entre Rincón de Beniscornia y La Ñora, un enclave donde todavía se conserva una imagen muy auténtica de la huerta tradicional. Allí, junto al cauce, pueden encontrarse elementos tan significativos como la Rueda de La Ñora, antiguos molinos, casas históricas y una arboleda que, junto al sonido del agua, compone una de las estampas más evocadoras del paisaje huertano.