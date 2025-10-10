Universo Maite abre temporada: muerte y ciencia con el forense Borja Moreno y Abierto en canal

Regresa el podcasrt, Universo Maite a Más de uno Murcia con una trilogía especial dedicada al binomio 'muerte y ciencia'. Tres paradas sin morbo y con rigor para descubrir cómo la medicina legal ayuda a leer las señales que deja un cuerpo y a convertirlas en verdad judicial… y en conocimiento para los vivos.

En el 'primer espacio' nos acompaña el médico forense Borja Moreno, autor de Abierto en canal. A través de casos reales contados con humanidad y precisión, el libro muestra el trabajo de la medicina forense en ámbitos como la psiquiatría, la toxicología, la sexología forense y, por supuesto, la autopsia. ¿Qué nos dicen las heridas? ¿Cómo se reconstruye una cronología? ¿De qué manera un detalle microscópico puede cambiar un juicio? Qué historias cuentan los muertos es la pregunta que guía esta conversación.

La charla, conducida por Julián Vigara, abre ventanas a la trastienda de los Institutos de Medicina Legal y a la dimensión humana de quienes trabajan con la última palabra del cuerpo. Una invitación a mirar la muerte sin miedo y con curiosidad ilustrada.

