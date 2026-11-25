La farmacia comunitaria termina en Murcia su recorrido por la Región. La unidad móvil "Consulta a tu farmacéutico. Tu salud nos importa" está instalada en la Plaza de la Merced hasta este jueves 26 de noviembre. Abre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. La organizan el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) y la farmacéutica Sandoz, con la colaboración de A.M.A. Seguros y CaixaBank.

El proyecto empezó en Lorca los días 10, 12 y 13 de noviembre, con la unidad en la Alameda de San Antonio. La semana pasada pasó por la Plaza Héroes de Cavite de Cartagena. La capital es la última parada de una iniciativa que lleva a la calle el trabajo de prevención y educación sanitaria que los farmacéuticos hacen a diario en el mostrador.

Cinco áreas de salud

Quienes suben a la unidad hacen un circuito con cinco paradas. En la primera reciben consejos para cuidar la circulación de las piernas y prevenir problemas venosos. Después se repasan los factores de riesgo cardiovascular y los hábitos que protegen el corazón. El recorrido sigue con una evaluación de la piel y una valoración de la composición corporal. Termina con orientación para organizar la medicación mediante los sistemas personalizados de dosificación (SPD), pensados para que los pacientes con varios tratamientos tomen cada fármaco a su hora.

En Más de uno Murcia hemos hablado con María José Cecilia, farmacéutica del área de Formación e Información del Medicamento del COFRM.