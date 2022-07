UGT y CCOO insisten en que están abiertos a negociar con la patronal HoyTú que se opone al convenio firmado con FEDETUR

Los sindicatos han arremetido duramente contra la patronal hostelera HoyTú a la que recuerdan que no puede arrogarse el derecho exclusivo de la negociación colectiva y de la que dicen, está instalada en el no a todo pese a que no encuentran trabajadores. En los últimos dos años 4300 trabajadores del sector hostelero regional se han marchado a provincias limítrofes Alicante y Almería que pagan más, ofrecen mejores condiciones de trabajo y reciben muchos más turistas que la Región.

UGT y CCOO subrayan que hay trabajadores de la hostelería en la indigencia que no ganan para mantener a sus familias e insisten en que están abiertos a negociar con la patronal HoyTú que se opone al convenio firmado con FEDETUR sin decir qué es exactamente lo que no le gusta.