UBUNTU061 en marcha: una enfermera conectará bases y hospitales con 375 km de conciencia y salud

La enfermera del 061 Susana Abad ha puesto en marcha el desafío #CorreCaminosFeliz, una iniciativa con sello UBUNTU061 que une deporte, trabajo en equipo y educación para la salud. El objetivo: recorrer 375 kilómetros en 11 etapas —siempre en miércoles y domingo— para enlazar 50 bases del 061 con hospitales, centros de salud mental y de atención primaria. El mensaje que quiere transmitir a profesionales y ciudadanía es claro: “Para poder cuidar, primero hay que cuidarse”.

Este proyecto nace dentro de UBUNTU061, la iniciativa interna del servicio de emergencias que promueve la cultura de equipo. “Si creas un entorno de confianza, todo sale mejor”, afirma Abad, quien cada mes de mayo coordina actividades deportivas entre compañeros. De ahí surgió la idea de unir corriendo las bases del 061, visibilizar el autocuidado como herramienta de salud física y mental, y recordar al final de cada etapa la importancia del uso responsable de los recursos sanitarios.

La primera etapa se celebró el domingo 14 de septiembre 2025: 45 kilómetros desde Mula hasta Caravaca, pasando por Bullas y Cehegín. “El recibimiento fue espectacular; compañeros y senderistas se unieron al tramo final”, cuenta emocionada. La siguiente cita será este miércoles, con 24 kilómetros desde Puerto Lumbreras, incluyendo parada en el Hospital Rafael Méndez y recorrido por los servicios de urgencias y salud mental de Lorca. El domingo volverán las tiradas largas: 47 kilómetros.

Para facilitar la participación, el calendario fija siempre miércoles y domingo. En algunos tramos habrá cupos por seguridad (especialmente en zonas de carretera), por lo que la organización recomienda consultar previamente en redes sociales. Durante la ruta, Susana realiza breves paradas para saludar, fotografiarse con los equipos y compartir mensajes de educación sanitaria, aunque intenta mantener el ritmo: “Cuando llevas muchos kilómetros, parar y arrancar de nuevo cuesta mucho”.

La preparación física ha sido intensa: carrera, musculación, bicicleta y natación, predicando con el ejemplo también en prevención de lesiones. Este verano, Abad encadenó madrugones a las seis de la mañana para entrenamientos de 35 a 40 kilómetros, combinados con fuerza y sesiones cruzadas. En cuanto a nutrición, nada estricto: “como de todo, con opciones saludables y alguna toma extra en días de mucha carga”. Un vehículo de apoyo del 061 suministra agua y bebidas para reponer fuerzas.

El reto cuenta con el patrocinio del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, que ha “comprado kilómetros” para financiar equipaciones y avituallamientos, junto al respaldo logístico de la gerencia del 061. “Nos acompañan desde el minuto cero; la vicepresidenta del Colegio estuvo en la meta de la primera etapa”, recuerda Abad. El objetivo, subraya, es tejer alianzas: hospital, atención primaria y 061 estamos interconectados; cuanto mejor trabajemos juntos, mejor para el paciente”.

La última etapa será el viernes 17 de octubre, con un recorrido urbano por Murcia (Algezares, Ronda Sur, Infante, Zarandona, Monteagudo, Santomera, Centro de Coordinador de Urgencias 061, 112) y llegada a la Gerencia del 061. Susana invita a la ciudadanía a sumarse, “aunque sea unos kilómetros”. Sus lemas, fáciles de recordar y de aplicar: “Soy porque somos” (Ubuntu) “Más zapatillas y menos pastillas”. “El ejercicio mejora la diabetes, el corazón, la hipertensión y, sobre todo, la salud mental. Si consigo que un sanitario dé su primer paso, y ese ejemplo llegue a los pacientes, el reto estará cumplido”, ha contado a Tiempo de Enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia para Onda Cero.