'Tiempo de enfermeras' se vuelca con los mayores de Algezares con el taller 'Nutriendo la salud'

El proyecto comunitario Nutriendo la salud nace de una necesidad trasladada directamente por el Centro Social de Mayores de Algezares al equipo de Enfermería del Centro de Salud. Según explicó José Carlos Sánchez en Onda Cero Región de Murcia, la actividad responde al objetivo esencial de la atención primaria: prevenir problemas antes de que aparezcan y mejorar la calidad de vida mediante educación sanitaria basada en la evidencia.

Sánchez destacó que este tipo de sesiones, desarrolladas en espacios donde los mayores conviven y se sienten seguros, «refuerzan la autoestima, facilitan la adquisición de hábitos saludables y generan un potente apoyo social». El formato grupal permite que los participantes aprendan juntos, compartan experiencias y afiancen la adherencia a rutinas de autocuidado que contribuyen a su autonomía.

La actividad cuenta además con la implicación de alumnas de cuarto curso de Enfermería, que han diseñado una sesión dinámica con explicaciones, ejercicios de verdadero-falso y un crucigrama final para consolidar los conocimientos. Ana, una de estas estudiantes, explicó que el taller «combina información clara con actividades entretenidas» y supone «una oportunidad ideal para aprender de la comunidad y acompañar a los mayores con contenidos útiles y actualizados».

'Nutriendo la salud' se impartirá mañana miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 10:30 h en el Centro de Mayores de Algezares y se replicará el jueves 11 a las 18:15 h en el Centro Social de Mayores de La Alberca, con la colaboración de la enfermera comunitaria escolar Verónica. La participación está abierta también a cualquier persona interesada, porque -como recordó Sánchez- «esta información nos viene bien a todos, no solo a los mayores».

La entrevista íntegra puede escucharse en el espacio «Tiempo de Enfermeras», dentro de Más de uno Murcia de Onda Cero Región de Murcia.