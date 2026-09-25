Testosterona en mujeres: entre la promesa del deseo y la incertidumbre médica

La testosterona juega un papel fundamental en la salud de todos los órganos del organismo en hombres y mujeres. Aunque está muy vinculada y ampliamente estudiada en el funcionamiento masculino, en las mujeres ha sido relegada habitualmente en investigaciones porque se ha considerado que los estrógenos son las hormonas predominantes. Sin embargo, hay más testosterona que estrógenos en el cuerpo de una mujer durante sus años reproductivos.

Con la menopausia ocurre lo mismo que con el estrógeno y la progesterona: disminuye drásticamente la capacidad de producción de testosterona, no solo en los ovarios, sino también en las glándulas suprarrenales. Este fenómeno genera un debate científico intenso entre reguladores, especialistas y pacientes sobre cómo abordarlo.

Un tratamiento sin autorización regulatoria, pero con 50 años de uso

En España, al igual que en Estados Unidos y en casi todo el mundo, no existe ningún fármaco autorizado específicamente para tratar la deficiencia de testosterona en mujeres menopáusicas. Sin embargo, la prescripción se realiza fuera de ficha técnica uso off-label, una práctica legal que se desarrolla desde hace más de 50 años.

Los tratamientos disponibles adoptan múltiples formas: inyectables, transdérmicos en crema e intranasales. Para mujeres, las vías transdérmicas se consideran ideales. La prescripción puede realizarse mediante dos vías legales: preparados de formulación magistral encargados a laboratorios y farmacias con dosis específicamente diseñadas para cada paciente, o fármacos comercializados para varones ajustando la dosis para mujeres.

El doctor Martínez ilustra esta realidad con un ejemplo concreto. «tengo una paciente escocesa en tratamiento en Escocia con 'Androfeme', que es la crema de testosterona comercializada en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica». Mientras tanto, en el mercado estadounidense acaba de ocurrir un hito: los reguladores de la FDA han solicitado formalmente más investigaciones a los fabricantes, instándoles a que realicen estudios que sustenten futuras aprobaciones de productos específicos para mujeres.

Seguridad cardiovascular: la incógnita que preocupa a los reguladores

La FDA ha revisado la testosterona para su uso en mujeres en múltiples ocasiones, pero nunca ha concedido aprobación debido a la falta de datos de seguridad a largo plazo y a las preocupaciones sobre riesgos cardiovasculares y de cáncer de mama. Sin embargo, los especialistas españoles matisan este panorama regulatorio.

Respecto al riesgo cardiovascular, el doctor Martínez señala que no hay estudios de gran volumen que demuestren un aumento de infartos o eventos vasculares. Pero es crucial un matiz: «En estos casos, el tratamiento no se aplica solo la testosterona, sino que se suele asociar a estrógenos y progesterona, y cuando hablamos de este perfil de mujer, el riesgo cardiovascular disminuye».

Sobre el cáncer de mama, afirma: «No hay estudios grandes poblacionales de muchos miles de pacientes en tratamiento a largo plazo, pero sí los hay de alrededor de 500 a 800 pacientes seguidas durante mucho tiempo, incluso algunas ya diagnosticadas de cáncer de mama, y no se ha demostrado evidencia de aumento significativo de la aparición de cáncer». De hecho, añade, algunos trabajos detectan incluso disminución de incidencia porque la testosterona puede tener efecto anticancerígeno en tumores con receptores de estrógeno y progesterona, inhibiendo el crecimiento celular.

Efectos secundarios menores y reversibles

Los efectos adversos más frecuentes incluyen acné e hirsutismo (aumento de vello corporal), particularmente en la zona de aplicación de la crema. El doctor Martínez es categórico: «Son efectos secundarios menores y estéticos que se pueden solucionar con cosmética o incluso con otros tratamientos hormonales, y además son reversibles. Cuando se disminuye la dosis o se suspende el tratamiento, desaparecen».

Los síntomas más angustiantes (voz más profunda, agrandamiento del clítoris, infertilidad) solo aparecen con dosis suprafisiológicas, es decir, muy por encima de lo que se prescribe en mujeres menopáusicas. «En dosis fisiológicas para la menopausia yo no lo he visto todavía», subraya. El agrandamiento del clítoris, añade, es algo que ha observado en culturistas que utilizan dosis suprafisiológicas deliberadamente.

Se trabaja con testosterona en mujeres desde hace más de 50 años sabiendo que es seguro y eficaz. No se trata de un tratamiento experimental — Dr. José Martínez

Resultados clínicos documentados

Los resultados a corto plazo muestran mejora significativa en varios aspectos. El doctor Martínez detalla: «Mejora el deseo sexual, el estado de ánimo, la vitalidad y la fuerza. Cuando entrenan ganan más masa muscular y logran mejor desempeño físico».

En términos de salud ósea, los beneficios son progresivos. «En la osteoporosis mejora la densidad mineral ósea. Tengo casos de pacientes que de un año a otro han mejorado un 16% de densidad mineral ósea en cadera y un 8% en columna».

Pero quizás el hallazgo más importante lo aporta el doctor Rodríguez desde la perspectiva sexológica: «El paradigma dominante en el bajo deseo sexual femenino siempre ha sido el psicosocial, buscando factores psicológicos y sociales. Realmente había muchas pacientes en las que no veíamos ninguna mejora al atender esos factores, y cuando las hemos derivado a este tipo de tratamientos hormonales hemos visto una mejora muy significativa».

El mito del efecto placebo

Abundan en redes sociales testimonios de mujeres que aseguran tener «libido de adolescente» tras iniciar la testosterona. ¿Es esto efecto placebo? El doctor Rodríguez lo ha comprobado en consulta: «Lo he escuchado. Y placebo no es porque ocurre con el mismo hombre de siempre».

El doctor Martínez confirma desde su experiencia clínica: «Mi experiencia es pasar de tener deseo sexual cero a tener un deseo sexual normal, deseando mantener relaciones cada dos días o a diario de forma satisfactoria, sin dolor y sin molestias. Mejora mucho la atrofia genital, la sequedad que viene con la menopausia, la lubricación y el placer, lo cual incita a que aumente el deseo sexual porque lo pasan mejor».

Nivel de evidencia 1: la brecha entre ciencia y regulación

La FDA acaba de solicitar más datos a los fabricantes. Ante esta medida regulatoria cautelosa, el doctor Rodríguez ofrece una perspectiva crucial: «Estamos hablando de un nivel de evidencia 1, es decir, el máximo en ciencia. Una cosa es el regulador del fármaco y otra cosa es la evidencia científica. Evidencia científica hay de sobra, lo que pasa es que el regulador tarda un tiempo en llevarlo a un fármaco que se venda o prescriba».

¿Cuándo llegarán a España productos específicamente autorizados? El doctor Rodríguez anticipa: «Como mucho a 2 o 3 años vista lo tendremos en alguna guía clínica de alguna sociedad médica. En Estados Unidos habrá alguna preparación y como siempre en España llegará un poquito más tarde».

Este desfase no es casual. El doctor Rodríguez señala un factor histórico crucial: «El lobby económico de la salud sexual del hombre siempre ha sido mucho más influyente, recibiendo más atención, financiación e investigación que los problemas de la mujer. El hombre tiene en Estados Unidos 25 presentaciones para ponerse testosterona si quiere».

El acceso legal en España: un camino para las mujeres informadas

¿Significa que las mujeres españolas que desean acceder a esta terapia están desamparadas? El doctor Martínez es claro: «No. A ver, el que quieran someterse es una cosa y que esté indicado en su caso el tratamiento es otra». La solución requiere tres elementos: un profesional preparado, que entienda el tratamiento y tenga predisposición a indicarlo; consentimiento informado de la paciente; y seguimiento estricto de los posibles efectos secundarios.

El doctor Rodríguez subraya la complejidad: «No es un tratamiento fácil que pueda aplicar cualquier persona porque hay que gestionar muchas variables al mismo tiempo, pero realmente merece la pena evaluar y ver si se es un caso susceptible, porque los beneficios merecen la pena tanto a nivel sexual como sistémico».

Creo que se ha dejado durante muchos años este tema al margen por mitos, miedo y falta de preparación del profesional — Dr. Jesús Rodríguez

Un cambio de paradigma pendiente

La menopausia ha sido históricamente tratada con la resignación de que es un proceso natural e inevitable. Pero la medicina moderna plantea una pregunta incómoda para los reguladores: si existen soluciones farmacológicas seguras y eficaces, ¿por qué negarlas a las mujeres mientras se aprueban tratamientos similares para hombres?

El almirante Brian Christine, subsecretario de Salud estadounidense, expresó en la audiencia de la FDA: «Resulta inaceptable que las mujeres estadounidenses carezcan de una terapia de testosterona aprobada específicamente para ellas, mientras que tales tratamientos están disponibles en Australia». La presión es creciente y los reguladores, lentamente, están escuchando.

Por ahora, en España, el camino pasa por encontrar el profesional adecuado. Y, como señala el doctor Martínez, la edad ya no es razón para renunciar: es un estado mental, no un destino.