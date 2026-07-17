Situationship

Las situationships han ganado un terreno inmenso entre la Generación Z porque transforman los códigos tradicionales del romance. No son simples "amigos con derechos", sino vínculos emocionalmente significativos diseñados para encajar en las prioridades de la juventud actual.

Foco en el presente: La Generación Z prioriza vivir el "aquí y ahora" debido a la inestabilidad económica y laboral global.Sin planes a largo plazo. Elimina la presión de proyectar una vida juntos cuando sus propias metas individuales cambian constantemente. Baja el listón de la expectativa: Al no haber etiquetas, disminuyen los celos, las obligaciones familiares y las demandas mutuas.