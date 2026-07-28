Situaciones de riesgo en época estival

Urgencias más frecuentes
• Golpes de calor y deshidratación: Subida extrema de tempera-tura corporal, mareos y confusión por el calor.
• Problemas digestivos: Gastroenteritis e intoxicaciones por bac-terias en la comida.
• Problemas en la piel y el agua: Quemaduras del sol, picaduras de insectos o animales marinos y otitis.
Errores habituales
• No beber suficiente.
• Tomar el sol en las horas centrales del día.
• Dejar comida preparada mucho tiempo fuera de la nevera.
• Hacer ejercicio intenso con calor fuerte.
Consejos para un verano seguro
• Bebe agua con frecuencia aunque no notes sed.
• Evita el sol fuerte en las horas del mediodía.
• Guarda bien los alimentos en frío para evitar bacterias.