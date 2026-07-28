Tiempo de Enfermeras

Situaciones de riesgo en época estival

Con la llegada del verano, se incrementan las situaciones de riesgo que obligan a intervenir a los servicios de emergencias sanitarias. Golpes de calor, ahogamientos, picaduras, intoxicaciones alimentarias o acciden-tes son algunas de las incidencias más frecuentes en esta época del año. Hablamos con Antonio Gallego, Enfermero del 061 para conocer cuáles son las urgencias que más atienden durante los meses estiva-les, qué errores solemos cometer y qué consejos pueden ayudarnos a disfrutar de un verano más seguro. Hablamos con Antonio Gallego, enfermero del 061

María Paz Martínez

Murcia |

Tiempo de Enfermeras

Urgencias más frecuentes

Golpes de calor y deshidratación: Subida extrema de tempera-tura corporal, mareos y confusión por el calor.

Problemas digestivos: Gastroenteritis e intoxicaciones por bac-terias en la comida.

Problemas en la piel y el agua: Quemaduras del sol, picaduras de insectos o animales marinos y otitis.

Errores habituales

No beber suficiente.

Tomar el sol en las horas centrales del día.

Dejar comida preparada mucho tiempo fuera de la nevera.

Hacer ejercicio intenso con calor fuerte.

Consejos para un verano seguro

Bebe agua con frecuencia aunque no notes sed.

Evita el sol fuerte en las horas del mediodía.

Guarda bien los alimentos en frío para evitar bacterias.

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