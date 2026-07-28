Situaciones de riesgo en época estival

Urgencias más frecuentes

• Golpes de calor y deshidratación: Subida extrema de tempera-tura corporal, mareos y confusión por el calor.

• Problemas digestivos: Gastroenteritis e intoxicaciones por bac-terias en la comida.

• Problemas en la piel y el agua: Quemaduras del sol, picaduras de insectos o animales marinos y otitis.

Errores habituales

• No beber suficiente.

• Tomar el sol en las horas centrales del día.

• Dejar comida preparada mucho tiempo fuera de la nevera.

• Hacer ejercicio intenso con calor fuerte.

Consejos para un verano seguro

• Bebe agua con frecuencia aunque no notes sed.

• Evita el sol fuerte en las horas del mediodía.

• Guarda bien los alimentos en frío para evitar bacterias.