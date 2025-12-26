Síndrome de la ‘silla vacía’: aprender a gestionarlo con empatía es clave para transformar el dolor

Este fenómeno, conocido como síndrome de la silla vacía, afecta especialmente a las personas mayores. Aprender a gestionarlo con empatía es clave para transformar el dolor en una forma de conexión emocional sana.

El síndrome de la silla vacía es una reacción emocional que aparece cuando una persona siente de forma intensa la ausencia de un ser querido, especialmente en la época de Navidad. No se trata de una enfermedad, sino de una expresión de duelo y nos-talgia ante la pérdida o la distancia.

La recomendación es gestionar la ausencia desde la serenidad y la reflexión.