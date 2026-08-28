El Síndrome de Erecciones Dolorosas del Sueño: la rara pesadilla que roba el descanso masculino

Claves de la patología:

Frecuencia: Los episodios se repiten entre 4 y 5 veces por noche, provocando insomnio y fatiga crónica.

Alivio rápido: El dolor cesa a los pocos minutos de levantarse, caminar, aplicar frío o evacuar la vejiga.

Diagnóstico erróneo: Suele confundirse con el priapismo, aunque a diferencia de este, el SRPE no es una erección prolongada continua, sino intermitente.

Causas y tratamientos actuales

La comunidad médica apunta a un origen multifactorial que incluye la tensión excesiva en los músculos del suelo pélvico, desequilibrios neuroquímicos en el cerebro y una estrecha relación con la apnea del sueño.

Aunque no existe una cura única, los tratamientos actuales logran devolver el descanso a los pacientes mediante el uso de relajantes musculares específicos, fármacos reguladores de la fase REM o terapia física perineal. Visibilizar este síndrome es urgente para que los afectados dejen de sufrir en silencio y acudan a consultas conjuntas de urología y medicina del sueño.