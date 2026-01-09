Símbología y secretos alquímicos de la Catedral de Murcia

La Catedral de Murcia puede leerse como algo más que un monumento histórico y religioso. Esa es la tesis que defienden los historiadores Pablo Alonso Bermejo y Dolores Gallardo Amat en su libro Última estación Hendaya (In memoriam Fulcanelli), una obra que invita a reinterpretar el templo murciano desde la simbología hermética y la tradición alquímica.

El libro plantea que determinados elementos arquitectónicos y escultóricos del coro y del trascoro (como ménsulas, relieves o inscripciones) responden a un lenguaje simbólico coherente, visible pero de interpretación compleja. Entre ellos destacan figuras como la salamandra, el león o representaciones asociadas a los astros, que los autores relacionan con las distintas fases del proceso alquímico descrito por el pensador suizo Titus Burckhardt, una de las principales referencias teóricas de la obra.

Los autores sitúan el origen de muchos de estos símbolos en las restauraciones llevadas a cabo tras el incendio de 1854, que afectó gravemente al coro y al altar mayor de la catedral. Según explican, estas intervenciones se produjeron en pleno auge del romanticismo y del medievalismo historicista del siglo XIX, una corriente influida por figuras como el arquitecto francés Viollet-le-Duc, que defendía restauraciones creativas con fuerte carga simbólica.

Lejos de plantear una lectura esotérica cerrada, Última estación Hendaya propone entender la Catedral de Murcia como una "biblioteca en piedra", en la que conviven el simbolismo cristiano, el lenguaje artístico y las claves herméticas propias de la tradición alquímica europea. Una invitación, en definitiva, a observar el templo desde una mirada más atenta, pausada y profunda.