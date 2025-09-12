La sexualidad en la tercera edad: un derecho, una necesidad, una realidad

La sexualidad no tiene fecha de caducidad. En la sección Sexo sentido, abordamos un tema tan necesario como silenciado: la sexualidad en la tercera edad. Para ello, contamos con la participación del Dr. Jesús Rodríguez, director médico de ISEMU y especialista en sexología clínica, y Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca, quienes nos ayudarán a entender cómo el deseo, el placer y la intimidad siguen siendo parte fundamental del bienestar en las personas mayores.

Durante décadas, la sociedad ha invisibilizado la vida sexual de quienes superan los 60 años, asociando el envejecimiento con la pérdida de interés o capacidad para disfrutar del sexo. Sin embargo, los estudios y la experiencia clínica demuestran lo contrario: la sexualidad en la vejez puede ser más libre, consciente y emocionalmente rica que nunca.

Los expertos destacan que, más allá del coito, la sexualidad abarca afecto, caricias, comunicación, autoestima y conexión emocional. También subrayan la importancia de adaptar la vida íntima a los cambios físicos y emocionales propios de la edad, sin renunciar al placer ni al derecho a vivirlo plenamente.

En este espacio, debatiremos sobre los tabúes que aún persisten, el papel de la educación sexual en la madurez, el impacto de la salud física y mental en la vida íntima, y cómo romper el silencio que rodea a este aspecto esencial del envejecimiento.

Porque hablar de sexualidad en mayores no es una provocación, sino una reivindicación de dignidad, salud y libertad.