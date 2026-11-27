El lenguaje erótico se aprende y, bien manejado, puede convertirse en un potente aliado del deseo. El doctor en Sexología y psicólogo clínico Jesús Rodríguez, del Instituto Sexológico Murciano (ISM), defendió esa idea este viernes en la sección 'Sexo sentido' de Más de uno Murcia. El problema, a su juicio, es que nadie comparte exactamente el mismo código. "Aunque hablemos castellano tú y yo, probablemente no tengamos el mismo código a la hora de la sexualidad", explicó en Onda Cero.

Para demostrar hasta qué punto el idioma del deseo depende de la época, Rodríguez se trasladó a la Cartagena de los cartagineses, en plena campaña contra Roma. En aquel contexto, susurrar a una moza "voy a conquistar tu colina" habría sido, en sus palabras, "la guarrería más grande que uno pueda imaginarse".

La televisión también le sirvió de ejemplo. El sexólogo recordó una escena de Aquí no hay quien viva que gira en torno a una sola pregunta, "¿me has llamado cerda?", y que retrata bien el riesgo de improvisar. Lo que para una persona resulta "tremendamente erótico y potenciador del momento sexual", otra puede tomarlo como un insulto y marcharse. "Es un arma de doble filo y nadie te puede asegurar la reacción".

Rodríguez admite que a mucha gente le excita un lenguaje soez, e incluso que la insulten durante la relación. Si se pacta, lo considera "ideal". El conflicto aparece cuando la pareja no comparte ese registro, porque una expresión inesperada puede provocar "desde una disfunción eréctil hasta cortar el momento".

Conocer al otro tampoco garantiza acertar. Muchas personas tienen ese código "oculto o bloqueado" y solo lo descubren cuando alguien pronuncia la palabra adecuada en el momento justo. Mientras tanto, la mayoría prefiere callar por miedo a equivocarse o a cortar el rollo, y se limita a gemidos y sonidos sin palabras, "la forma más habitual de salir del entuerto". Las parejas con más confianza avanzan por ensayo y error, con bastante margen de fallo. Hablarlo abiertamente sería lo deseable, pero choca con la moral y con el temor a sentirse juzgado o a perder el respeto del otro.

El especialista ve un gran potencial erótico en los mensajes subidos de tono por WhatsApp, una práctica "más común de lo que la gente admite". Entre el "gordi" o el "cari" y los términos explícitos hay un trecho que cada pareja tiene que medir.

Rodríguez llamó también la atención sobre una parte del lenguaje que suele olvidarse, la forma. El tono, el ritmo, los susurros o el acento pesan tanto como las palabras, y por eso los mensajes escritos generan malentendidos, ya que cada uno los lee con una voz distinta. Una voz bien modulada parte con ventaja. La misma frase, dicha con un acento marcado o comiéndose sílabas, puede acabar provocando la risa en lugar del deseo.