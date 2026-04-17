Sexo sentido: el fenómeno de los romances entre hombres que conquista a las mujeres

La ficción vuelve a situarse en el centro del debate sobre sexualidad. En el espacio Sexo sentido de Más de uno Murcia, abordamos un fenómeno que gana terreno en series, literatura y plataformas digitales: el éxito de los romances entre hombres entre el público femenino, especialmente heterosexual.

Historias como El veranoque me enamoré o la más reciente Más que rivales reflejan una tendencia que, lejos de ser nueva, se ha consolidado con fuerza en los últimos años. Relatos donde no hay triángulo amoroso tradicional, ni roles de género marcados, ni esquemas previsibles. Solo deseo, tensión y una narrativa emocional que engancha.

Para analizar este cambio, contamos con la mirada de dos especialistas, Jesús Rodríguez, Dr. en Sexología de ISME y Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca. Con ellos desgranamos las claves de este fenómeno que tiene raíces en la cultura japonesa, el fan fiction y décadas de literatura dirigida a lectoras que buscaban escapar de los modelos tradicionales.

Entre las claves, los expertos apuntan a varios factores:

La desaparición de estereotipos clásicos en las relaciones

La posibilidad de vivir el deseo desde la distancia, sin identificación directa

Una narrativa más centrada en la emoción que en lo explícito

Y una nueva masculinidad más vulnerable, alejada de patrones rígidos

Además, abordamos un dato revelador: diversos estudios apuntan a una mayor fluidez en la sexualidad femenina, lo que se traduce también en el consumo de contenidos que no necesariamente coinciden con su orientación.

Un fenómeno que abre interrogantes: ¿estamos ante una evolución cultural en la forma de entender las relaciones? ¿O simplemente ante una nueva forma de ficción que responde a viejas necesidades emocionales?

Preguntas que hoy ponemos sobre la mesa en Sexo sentido, en una conversación que invita a mirar más allá de la pantalla.