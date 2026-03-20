Sexo Sentido desmonta los mitos del deseo sexual femenino

La sección «Sexo Sentido» de Más de uno Murcia, presentada por Julián Vigara, ha centrado una nueva entrega en los mitos sobre el deseo sexual femenino, un asunto rodeado todavía de tópicos, ideas heredadas y mucha desinformación. En esta ocasión han intervenido Jesús Rodríguez, psicólogo y doctor en Sexología de ISEMU, y Antonio Rentero, crítico de cine y colaborador del programa.

Durante la conversación, el sexólogo explicó que muchos de esos mitos funcionan como «pequeñas trampas» que pueden acabar afectando a la vida íntima de la pareja. Entre las falsas creencias más extendidas, señaló la idea de que el hombre siempre tiene más deseo que la mujer o que ambos miembros de la pareja deben mantener siempre el mismo nivel de apetencia sexual, cuando lo habitual es precisamente que existan diferencias y etapas.

El espacio también abordó cómo esas expectativas generan dudas, inseguridades y lecturas equivocadas dentro de la relación. Cuando el deseo no coincide, pueden aparecer interpretaciones erróneas como el rechazo, la pérdida de atractivo o la sospecha de que algo no funciona, cuando en realidad influyen factores muy diversos como el estrés, la presión, la medicación o el momento vital de cada persona.

Además, la sección puso sobre la mesa otro elemento clave. la monotonía. Rodríguez advirtió de que la rutina puede convertirse en uno de los grandes enemigos del deseo, al tiempo que defendió una mirada menos rígida y más realista sobre la sexualidad, alejada de comparaciones simplistas entre hombres y mujeres.