El sexo como somnífero: la ciencia avala lo que muchos ya intuían

El insomnio crónico afecta a millones de personas en todo el mundo. En Francia, los datos oficiales de Ameli.fr cifran en un 13% de la población adulta quienes lo padecen de forma habitual, con una brecha significativa entre sexos: un 16,9% de las mujeres frente al 9,1% de los hombres. Pastillas, infusiones, meditación, aplicaciones de sonidos relajantes… Los remedios se multiplican. Pero la investigación científica apunta ahora a una solución mucho menos convencional: el sexo.

Lo que dice la ciencia

Aunque el campo es todavía incipiente, un estudio liderado por el Dr. Douglas Kirsch, especialista en medicina del sueño, arroja datos que merecen atención. Tras analizar las respuestas de los participantes, los investigadores concluyeron que tres de cada cuatro adultos afirman dormir mejor después de mantener relaciones sexuales. Y más llamativo aún: un 64% de ellos considera que el efecto sobre el sueño es igual o superior al que consiguen con los somníferos habituales.

El propio Dr. Kirsch reconoce que la investigación sobre el impacto del sexo en el sueño se encuentra todavía en una fase muy temprana, aunque los datos apuntan a que la mayoría de las personas percibe beneficios reales en su descanso tras las relaciones sexuales.

¿Sexo o intimidad?

Los autores del estudio mantienen, sin embargo, un sano escepticismo. La pregunta que queda en el aire es relevante: ¿mejora el sueño el acto sexual en sí, o es la proximidad emocional y el contacto físico con la pareja lo que marca la diferencia? La respuesta, de momento, no es definitiva. Pero el debate está abierto.

Jesús Rodríguez y Eva Camacho lo analizan en Sexo Sentido

En el programa de hoy, Más de uno Murcia aborda esta cuestión con dos voces expertas: Jesús Rodríguez, del Instituto de Sexología de Murcia (ISM), y Eva Camacho, de La Eroteca. Juntos analizan qué ocurre en el cuerpo tras el orgasmo, si el sexo en solitario tiene el mismo efecto que en pareja, cómo afecta la menopausia a esta ecuación y qué pueden hacer quienes atraviesan una etapa sin relaciones. También responden a las dudas de los oyentes, que como siempre no han dejado de sorprender.