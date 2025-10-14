Sabor Quijote toma el centro de Murcia con escenas del hidalgo, vinos y quesos de Ciudad Real

Calles con 'escenas del Quijote', brindis con vinos manchegos, quesos capaces de hacer suspirar a Sancho y un viaje por paisajes y tradiciones sin salir del centro de Murcia. Así se vive hoy ‘Sabor Quijote’, el proyecto con el que la provincia de Ciudad Real desembarca en la capital para compartir su esencia a través de cuatro pilares: gastronomía, naturaleza, patrimonio y cultura.

Desde las 12:30, un grupo de actores lleva recorriendo durante este martes 14 de octubre de 2025 el centro de Murcia representando pasajes quijotescos y repartiendo un código QR para abrir una ventana a los contenidos y rutas de la provincia. Por la tarde, el Cuartel de Artillería acoge el acto institucional con proyecciones, una muestra gastronómica y un networking entre la Asociación de Hostelería y Turismo de Ciudad Real y agencias de viaje y turoperadores de la Región de Murcia, con el objetivo de generar oportunidades y nuevas colaboraciones.

En conversación con ‘Más de uno Murcia’, María Jesús Pelayo —vicepresidenta primera de la Diputación de Ciudad Real y responsable del Área de Impulso Sociocultural y Turístico— explicó a Julián Vigara, que ‘Sabor Quijote’ se apoya en el mayor embajador de La Mancha, Don Quijote, para mostrar una provincia extensa y diversa: de la llanura manchega a paisajes volcánicos; de la mina de mercurio de Almadén a dos parques nacionales y las Lagunas de Ruidera. Pelayo subrayó que la estrategia está dando resultados —con récord estival y fuerte crecimiento de viajeros alojados— y que la meta es clara: atraer turismo, combatir la despoblación y crear riqueza en el medio rural a través de su patrimonio, su cocina y su programación cultural (con hitos como el Festival de Teatro Clásico de Almagro y la gran Feria del Vino).

“Se trata de enseñar lo que tenemos para que vengan a conocernos”, resumió Pelayo, antes de invitar a los murcianos a cruzarse hoy, literalmente, con Ciudad Real en sus calles y a descubrir, esta tarde, su escaparate gastronómico y cultural en el Cuartel de Artillería.