Riesgo incrementado de cáncer de mama: la enfermería, clave en la prevención y el acompañamiento

El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres, y la prevención y la detección precoz continúan siendo las mejores herramientas para combatirlo, sobre todo cuando existe un riesgo incrementado. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemoró el pasado 19 de octubre, la sección Tiempo de enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia ha entrevistado a Mariam Martínez Ortiz, enfermera de la consulta de riesgo incrementado del Hospital Morales Meseguer (Área VI de Salud).

Estas consultas, que existen desde hace años en la Región, atienden a mujeres que no tienen cáncer de mama, pero sí un riesgo mayor por sus antecedentes familiares o por algún antecedente personal específico, como haber tenido determinado tipo de lesión. Según explica la enfermera, se trata sobre todo de mujeres con varios familiares afectados o con casos diagnosticados a edades tempranas. A todas ellas se les realiza una valoración para cuantificar su riesgo y, a partir de ahí, un seguimiento.

Cómo se calcula el riesgo

El proceso comienza con una valoración cualitativa de los casos que hay en la familia (cáncer de mama, de ovario, de próstata o de páncreas). Después llega la cuantitativa, en la que se elabora un árbol genealógico, se introducen las fechas de diagnóstico de los familiares y una herramienta calcula el porcentaje de riesgo, tanto a un año como a lo largo de la vida. En función de ese resultado se determina si la mujer tiene un riesgo incrementado.

Martínez Ortiz precisa que no todas las familias entran en este circuito. Los médicos de familia disponen en los centros de salud de unos criterios para derivar a la unidad de mama, como la existencia de tres generaciones afectadas (abuela, madre e hija) o un diagnóstico antes de los 40 años. “Que tu hermana lo haya tenido con 60 años es por otra causa”, ejemplifica. Los cánceres de origen genético representan entre el 5 % y el 10 % del total.

Seguimiento y prevención

Las enfermeras de estas consultas, que funcionan en Morales Meseguer, La Arrixaca, el Reina Sofía y Santa Lucía, se encargan del seguimiento. Realizan la exploración mamaria, solicitan la mamografía y enseñan a las pacientes a practicar la autoexploración, para lo que les entregan folletos informativos. A criterio del radiólogo, el estudio anual puede incluir también ecografía o resonancia.

La periodicidad de las revisiones depende del nivel de riesgo. En los casos más altos, se deriva a la paciente a otra enfermera de la consulta de consejo genético para valorar un test genético a su familiar afectado, y según el resultado el oncólogo o el especialista en genética puede indicar controles cada seis meses.

La prevención ocupa un lugar central. “Son mujeres sanas, y lo que queremos es que no enfermen”, resume la enfermera, que recomienda hábitos de vida saludables e informa sobre los factores de riesgo, entre ellos la exposición a disruptores endocrinos.

Mitos y miedo a la enfermedad

Entre las ideas equivocadas más frecuentes, Martínez Ortiz destaca la creencia de que todo el cáncer de mama es hereditario, la de que todos los tumores son iguales y requieren el mismo tratamiento, o la de que no tiene cura. Su labor, afirma, consiste en explicar a cada mujer el porcentaje real de riesgo que tiene y en tranquilizarla recordándole que cada caso es estudiado por el comité de mama del hospital, y que si el radiólogo ve alguna lesión sospechosa se le practica una biopsia.

El impacto emocional

Las pacientes llegan preocupadas porque todas tienen algún familiar con la enfermedad, y muchas la han vivido muy de cerca. Saber que tendrán un seguimiento les da cierta tranquilidad, especialmente a las más jóvenes. En la Región, el cribado poblacional comienza a los 46 años y se prevé ampliarlo desde los 45 hasta los 74 o 75, de modo que en la consulta se atiende a mujeres de 30 o 35 años que, de otro modo, no estarían incluidas en ningún programa de control. “Les afecta, claro, en el sentido de que puedan tener ese riesgo”, reconoce.

La entrevista se emitió en el espacio que «Más de uno Murcia» dedica cada martes, junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, a la labor de estas profesionales.