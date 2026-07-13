"Retrato de...": veinticuatro viajes al pasado cierran la primera temporada de la sección en Más de uno Murcia

La sección «Retrato de...» de Más de uno Murcia ha cerrado su primera temporada con una entrega especial de recapitulación. Julián Vigara y Susana Martínez Rodríguez, catedratica de la UM han repasado, parada a parada, los veinticuatro personajes, instituciones y episodios que han protagonizado el espacio desde su estreno, en un recorrido que atraviesa varios siglos de historia murciana.

Seis paradas para veinticuatro retratos

El recorrido se ha organizado en seis grandes paradas temáticas. La primera se detiene en al-Ándalus, con figuras como el Rey Lobo, Al-Ricotí y Amat al-Rahman, esta última recuperada desde la huella mínima que dejan en la historia oficial las mujeres de la época. La segunda parada traslada la conversación al siglo XVIII, con Floridablanca, Saavedra Fajardo y Francisco e Inés Salzillo como protagonistas de una Murcia ilustrada, conectada con Europa y alejada del tópico de la periferia.

Una tercera escala, más gastronómica, ha tenido en el pastel de carne murciano a su hilo conductor, con menciones a Quevedo y a un cuadro de Murillo conservado en la Alte Pinakothek de Múnich. La cuarta parada reúne a los nombres ligados a la técnica y la innovación: Jerónimo de Ayanz, Isaac Peral y Juan de la Cierva trazan una Murcia vinculada tanto a la tradición como al riesgo y al futuro.

Instituciones y voces femeninas

La quinta parada pone el foco en las instituciones, con la Universidad de Murcia como ejemplo de que también los organismos tienen biografía, conflictos y proyectos de sociedad detrás. Precisamente esa alternancia entre grandes nombres y estructuras colectivas ha sido, según destacan Vigara y Susana, una de las señas de identidad de la temporada.

La incorporación de trayectorias femeninas ha sido, además, un eje deliberado desde el arranque del programa. Pilar de la Cierva, Carmen Conde, María Moliner, María Cegarra, Antonia Navarro o Artera Baus se suman a las mujeres de la conserva de vegetales para completar un relato que, en palabras de los presentadores, «no se entiende bien si ellas quedan fuera».

Una sexta parada deliberadamente vacía

La sección concluye con una sexta parada sin contenido, dejada en blanco a propósito. Vigara y Susana la presentan no como un final, sino como una invitación a seguir contando la historia de Murcia, que definen como diversa, murciana y abierta, con una segunda temporada de «Retrato de...» todavía por escribir.