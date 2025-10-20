El retrato de... La Universidad de Murcia (de los orígenes hasta el XIX)

En este episodio de El retrato de…, viajamos a través de los siglos para descubrir los orígenes de la Universidad de Murcia, desde sus primeras semillas en la Edad Media hasta los intentos fallidos del siglo XIX por consolidarla como institución oficial.

Con guion de Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia, y locución compartida con Julián Vigara, repasamos momentos clave como la llegada de Alfonso X en 1243, la creación de la madrasa trilingüe de Al-Ricotí, el impulso del Estudio General de Lenguas Orientales, el papel del Seminario de San Fulgencio y las figuras de Francisco Cascales, el cardenal Belluga y Rubín de Celis.

Dos intentos universitarios en el siglo XIX _la Universidad Literaria (1840-41) y la Universidad Libre (1869-74)_ muestran que Murcia tenía docentes, alumnos y voluntad, aunque no siempre el respaldo institucional.

Este retrato revela cómo la Universidad de Murcia, oficialmente fundada en 1914, recoge el legado de siglos de aspiración cívica, humanista y científica. Una historia de convivencia intelectual, resistencia y deseo de saber que sigue inspirando hoy.