El retrato: El Rey Lobo, el emir que marcó la edad dorada de Murcia

Con motivo del 1200º aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia (825–2025), 'El retrato' viaja al siglo XII para perfilar la figura de Muhámmad ibn Mardanís, el célebre Rey Lobo, emir de Murcia y Valencia citado en crónicas cristianas como Lupus Rex. Un gobernante entre dos mundos: de origen hispanorromano-visigodo convertido al islam, hablaba la lengua de los reinos cristianos, vestía a su modo y se rodeó de mercenarios castellanos, aragoneses y catalanes.

La catedrática recuerda su capacidad política: pactó con Castilla y Aragón y comerciaba con seda, arroz, caballos y oro a cambio de paz fronteriza —“zorro en la política y león en la batalla”, dijeron de él—, un equilibrio que sostuvo durante décadas frente a la presión almohade.

No fue solo acero y diplomacia: bajo su mandato Murcia vivió prosperidad económica y cultural. Su moneda, el 'morabetino lupino', circuló incluso en los reinos cristianos; la huerta se modernizó con una red de riego que aún late; y la corte atrajo a poetas, músicos y artesanos que hicieron de la ciudad un cruce de culturas mediterráneas. Por algo lo llamaron también “señor del agua”.

El legado material del Rey Lobo sigue visible: el complejo de Monteagudo–Cabezo de Torres (con el Castillejo como palacio-fortaleza), el antiguo palacio de recreo 'Dar as-Sugra' —hoy Monasterio deSanta Clara la Real— y los paños de la Muralla de Verónicas que defendían la medina. Son huellas que aún cuentan la historia de un poder que dominaba la vega del Segura.

Su final llegó en 1172, agotado tras años de guerra y negociación. Cayó el emirato, pero no su memoria: para los cristianos, el Lupus Rex que resistió el fanatismo; para los musulmanes, un gobernante fuerte aunque heterodoxo; para Murcia, el hombre que convirtió la frontera en centro.

Guion: Susana Martínez-Rodríguez, catedrática de Historia de la Economía

Producción: Sol Rentero

Voces: Susana Martínez-Rodrgíeuz y Julián Vigara