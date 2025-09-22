El Retrato: pimentón murciano, la especia que puso rojo a Mickey y conquistó Chicago.

En el podcaste El Retrato, con la catedrática de la UM Susana Martínez-Rodríguez, nos asomamos a la historia sorprendentemente épica del pimentón murciano: un humilde pimiento convertido en seña de identidad gastronómica y motor económico. Viene de América, sí, pero aquí encontró clima y oficio: la variedad 'bola' (“americano”) prendió en el entorno del monasterio de los Jerónimos de La Ñora, donde ya en '1756' funcionaba un molino junto a la acequia de Aljufía. No extraña que acabáramos llamando “ñoras” a esos pimientos secos que son su alma.

La cosa se puso seria pronto: en 1735 aparece un pleito del Archivo Municipal contra vecinos de La Ñora y Javalí Viejo que vendían pimentón “sin pasar por caja”. Y en el siglo XIX la expansión fue imparable: de los jueves en el mercado de Murcia a La Mancha, Toledo, Galicia… Con los precios disparados —de '14-17 reales' la arroba a principios de siglo a '50 reales' a mediados—, el pimentón empezó a competir con cultivos clásicos como la seda o el limón. (Sí: nuestro rojo ya daba titulares).

La innovación hizo el resto. Proliferaron los molinos hidráulicos en las acequias del Segura —La Albatalía, Cabezo de Torres, Puebla de Soto, Santomera— hasta superar los '200' en torno a 1925. En 1876 se presenta una prensa hidráulica que acelera el secado, y a principios del XX llegan las latas litografiadas: envase bonito, pimentón a salvo de humedad y trampas, y un marketing que hacía ojitos en cualquier mostrador.

La Primera Guerra Mundial convierte el pimentón murciano en “producto estratégico”: exportaciones masivas a Estados Unidos, especialmente a Chicago, para la industria cárnica. En 1910 ya había 47 casas exportadoras y en 1934 superaban el centenar, concentradas en Espinardo, Molina de Segura y Cabezo de Torres. En 1932, EEUU. importaba más de 2,5 millones de kilos de pimentón español, con Murcia en primera línea. El Spanish paprika desbancó al húngaro. (Cuando decimos “arma secreta”, hablamos de sabor, palabra).

Y la anécdota que ruboriza a cualquier ratón famoso: en 1933 la familia Martínez, de Lorquí, registró la marca Mickey para su pimentón antes de que Walt Disney pudiera hacerlo en España. Resultado: latas de pimentón Mickey (¡y hasta de melocotón Mickey!) con un ratón orejudo en la etiqueta, y el gigante americano llegando tarde a su propia fiesta de especias. Touché.

Para blindar la calidad hubo organización y “sello”: en 1885 se crea la Sociedad La Vega de Murcia, en 1896 el primer gremio de exportadores, y ya en 2001 llega la Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia. Hoy, gran parte de la producción amparada se concentra en Alhama, Totana y Librilla, garantizando ese pimentón 100% murciano, dulce e intensamente rojo que sigue pintando platos… y sonrisas.

Guion: Susana Martíenz-Rodríguez, catedrática de Historia Universal de la Economía de la UM

Postproducción: Sol Rentero