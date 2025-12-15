Con Susana Martínez Rodríguez

Retrato de... María Moliner

Podcast de Susana Martínez Rodríguez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia, para Onda Cero: el capítulo murciano de María Moliner y la historia del diccionario que cambió el español.

Julián Vigara

Murcia |

Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UMU

En Retrato de… nos acercamos a una mujer que trabajó en silencio y acabó cambiando para siempre nuestra relación con el español: María Moliner, autora del Diccionario de uso del español. Pero hay un detalle que sorprende: una parte decisiva de su historia se escribió en Murcia, donde dejó una huella más profunda de lo que parece.

En este episodio, junto a Susana Martínez Rodríguez (UM), recorremos su etapa murciana -su llegada a la ciudad, su vínculo con la Universidad y el contexto intelectual de aquellos años- y el camino vital que desemboca en una obra monumental hecha, literalmente, a base de constancia, fichas y mesa de comedor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer