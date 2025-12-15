Retrato de... María Moliner

En Retrato de… nos acercamos a una mujer que trabajó en silencio y acabó cambiando para siempre nuestra relación con el español: María Moliner, autora del Diccionario de uso del español. Pero hay un detalle que sorprende: una parte decisiva de su historia se escribió en Murcia, donde dejó una huella más profunda de lo que parece.

En este episodio, junto a Susana Martínez Rodríguez (UM), recorremos su etapa murciana -su llegada a la ciudad, su vínculo con la Universidad y el contexto intelectual de aquellos años- y el camino vital que desemboca en una obra monumental hecha, literalmente, a base de constancia, fichas y mesa de comedor.