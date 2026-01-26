El Retrato de... Juan de la Cierva y Peñafiel

En este nuevo podcast de El retrato de…, viajamos a la Murcia y a la España de principios del siglo XX para descubrir a Juan de la Cierva y Peñafiel, un hombre clave del poder político durante el reinado de Alfonso XIII. Ministro en siete ocasiones, alcalde, gobernador civil y creador de toda una forma de ejercer la política -el llamado ciervismo-, su figura concentra luces y sombras de una época marcada por el caciquismo, la disciplina de hierro y las grandes crisis del Estado.

La Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia, Susana Martínez Rodríguez, nos guía por este retrato sonoro que combina rigor histórico y relato radiofónico: desde el ascenso fulgurante del político nacido en Mula hasta su papel en momentos decisivos como el desastre de Annual, su exilio tras la proclamación de la Segunda República y su muerte en el refugio de una embajada en plena Guerra Civil.

Entre despachos de caoba, parlamentos convulsos y anécdotas sorprendentes -como el origen del famoso pastel de Cierva-, el podcast dibuja el final trágico de quien lo tuvo todo y acabó perdiéndolo todo. Un espacio que invita a escuchar, comprender y reflexionar sobre el pasado para entender mejor nuestro presente.