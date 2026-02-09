Con Susana Martínez Rodríguez

El Retrato de... Juan de la Cierva, el murciano que quiso vencer al miedo a caer

De Murcia a la cima de la aviación mundial: el ingeniero que inventó el autogiro y cambió para siempre la forma de volar, en un nuevo Retrato de… con la profesora de la Universidad de Murcia Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas.

Julián Vigara

Murcia |

Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UM.

Miramos al cielo con rigor histórico y pulso divulgativo para reconstruir la vida de Juan de la Cierva y Codorníu, un genio precoz obsesionado con la seguridad aérea que terminó ideando una máquina revolucionaria: el autogiro, precursor directo del helicóptero moderno.

Desde sus primeros experimentos adolescentes hasta el reconocimiento internacional en Reino Unido y Estados Unidos, este Retrato de… desgrana el talento, la perseverancia y las contradicciones de una figura clave del siglo XX.

Ingeniería, ambición, éxito global y una biografía marcada por luces técnicas y sombras históricas. Un episodio para escuchar con calma… porque no todo lo que vuela es simple.

