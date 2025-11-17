Con Susana Martínez Rodríguez

El retrato de… Isaac Peral: el genio que quiso revolucionar la guerra bajo el mar

En El retrato de… viajamos al siglo XIX para detenernos en la figura de un murciano universal: Isaac Peral. Marino, científico e inventor, nacido en Cartagena en 1851, quiso cambiar para siempre la guerra en el mar con un submarino eléctrico revolucionario.

Julián Vigara

Murcia |

Susana Martínez Rodríguez, catedrática de la UM

La catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UMU, Susana Martínez Rodríguez, traza en este podcast una mirada de conjunto a la trayectoria de I Peral:

  • su vocación temprana por la Armada y la ciencia,
  • su papel como pionero en el uso de la electricidad,
  • el diseño del primer submarino torpedero verdaderamente operativo,
  • y el muro de recelos, envidias y decisiones políticas que acabó frenando su invento.

A lo largo del podcast, descubrimos también a un Peral menos conocido: el profesor, el ingeniero que impulsó proyectos de electrificación en España, el emprendedor que intentó abrirse camino fuera de la Marina y el hombre que tuvo que luchar contra un tumor que marcaría su destino. Su muerte prematura, la recuperación de su figura y el símbolo que hoy representa su submarino en Cartagena completan un relato que habla tanto de innovación como de oportunidades perdidas.

Un retrato imprescindible para comprender por qué Isaac Peral fue mucho más que «el del submarino» y qué nos enseña hoy su historia sobre el talento, el riesgo y el apoyo -o la falta de él- a quienes se atreven a ir un paso por delante.

