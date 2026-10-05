Retrato de: Federico García Lorca en Murcia

Enero de 1933. Una casa de la calle de la Merced, un poeta consagrado y un joven de Orihuela que esperaba ver publicado su primer libro. Aquel encuentro es el punto de partida del nuevo 'Retrato de…', la sección de Susana Martínez Rodríguez en Más de uno Murcia.

Federico García Lorca llegaba a Murcia con La Barraca, el proyecto de teatro universitario que llevaba los clásicos a públicos que nunca los habían visto representados. Al día siguiente, el Teatro Romea se llenó hasta el punto de que hubo personas que se quedaron fuera.

Pero la relación de Lorca con la ciudad venía de antes. Una revista publicada en Murcia, un catedrático que dejó huella en nuestra universidad y un hombre que filmaba con una cámara de aficionado a los poetas del 27 explican por qué Murcia formaba parte de la conversación literaria de España. También hay un vínculo familiar inesperado con Totana, que se ha reabierto este mismo año.

Susana Martínez Rodríguez recorre en el audio todos esos hilos y reflexiona sobre cómo conocer lo que ocurrió en la calle de la Merced y en el Romea cambia nuestra manera de mirarlos.