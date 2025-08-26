El Retrato de: Carmen Conde

Carmen Conde, escritora nacida en Cartagena en 1907, es una figura clave en la historia de la literatura española del siglo XX. En la sección 'El retrato', la catedrática Susana Martínez-Rodríguez repasa su vida, obra y legado, destacando su papel como primera mujer académica de número en la Real Academia Española.

Desde su infancia en Melilla, marcada por la lectura y la diversidad cultural, hasta su regreso a Cartagena, Carmen Conde mostró una vocación literaria precoz. Estudió Magisterio en Murcia y Albacete, y en 1929 publicó su primer libro, Brocal. Fue parte del grupo de mujeres intelectuales conocido como Las Sinsombrero, que compartieron escenario con autores de la Generación del 27 como Lorca y Alberti.

En 1931, junto a Antonio Oliver, fundó la Universidad Popular de Cartagena, un proyecto educativo pionero que acercó la cultura a los sectores populares mediante clases gratuitas, conferencias y actividades artísticas. Durante la Guerra Civil y la posguerra franquista, Carmen Conde continuó escribiendo bajo seudónimos, y vivió una intensa relación con la escritora Amanda Junquera, que inspiró gran parte de su obra poética.

En 1978, Carmen Conde rompió una barrera histórica al convertirse en la primera mujer en ocupar un sillón en la RAE, el sillón K, tras casi tres siglos de exclusión femenina. Recibió importantes galardones como el Premio Nacional de Poesía (1967) y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1987).

Antes de fallecer en 1996, donó su legado a Cartagena, incluyendo manuscritos, cartas y su biblioteca personal. Su vida representa un ejemplo de resistencia, pasión literaria y compromiso con la educación y la igualdad.