El retrato de... Antonia Navarro, 'La Panocha?

Hoy en 'El Retrato de…', la sección de Más de Uno Murcia firmada por la catedrática Susana Martínez Rodríguez, viajamos al Mazarrón del siglo XIX para descubrir la historia de una mujer que rompió moldes: Antonia Navarro, conocida como 'La Panocha'.

En una época en la que el mundo empresarial y minero estaba reservado casi exclusivamente a los hombres, Antonia Navarro se abrió paso con determinación. Fue propietaria y gestora de explotaciones mineras, moviéndose entre el polvo del plomo y el estruendo del metal con la misma autoridad que cualquier empresario de su tiempo.

Su vida es un relato de resistencia, alianzas estratégicas y decisiones audaces. Una historia marcada por la tenacidad de quien no aceptó los límites impuestos por su género y que, con esfuerzo propio, se convirtió en figura legendaria.

Susana Martínez Rodríguez reconstruye su perfil a través de archivos históricos y la memoria local, reivindicando el papel de las mujeres en la historia minera de la Región de Murcia. Porque no solo los magnates escribieron esa historia: también lo hicieron mujeres valientes que supieron abrirse camino.

Una vida entre la mina y el mito. Un nombre, La Panocha, que aún resuena entre los cerros de Mazarrón.