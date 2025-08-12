Retrato de... Antonete Gálvez Arce

Antonete Gálvez Arce. Murciano de la huerta, revolucionario de pólvora y papel.

Nació en Torreagüera, luchó en nombre del pueblo… y se convirtió en símbolo del cantonalismo y de la república federal.

Antonete vive y muere en el siglo XIX: nace bajo el reinado de Fernado VII 1819 y muere en 1898, el año del Desastre y con Alfonso XIII: vive bajo el reinado de cuatro borbones, un rey extranjero y los cuatro presidentes de la I República.

Durante el Siglo XIX España es una olla a presión. Reina Isabel II, coronada niña con tres añitos en 1833, sin una forma-ción sólida y siempre rodeada de camarillas corruptas. El pueblo está harto: hay quintas, hambre, represión. Y una huerta como la nuestra, que aunque parezca tranquila, también sabe estallar.

Nace en 1819 en Torreagüera, en una familia de labradores en la huerta murciana. La suya, no era una casa cualquiera: su padre, además de trabajar la tierra, era liberal y teniente de la Milicia Nacional, una fuerza armada de ciudadanos que defendía la Constitución y las libertades frente a los in-tentos de imponer un poder absoluto. Esto significa que Antonete creció escuchando en casa conversaciones sobre política, libertad y justicia.

Con solo 17 años, ya estaba empuñando un arma, esto era 1843

En 1854, estalla una revolución liberal. Antonete entra en Murcia con un grupo de huertanos armados. Ayuda a colo-car a su protector, el marqués de Camachos, en el poder. En 1868, se produce la famosa Revolución Gloriosa. Isabel II, ya desprestigiada, es derrocada. Se acaba el reinado de una monarquía incapaz de reformarse. En Cartagena, Antonete y sus hombres logran interceptar a las tropas leales a Isabel II que se retiraban tras estallar el le-vantamiento.

El golpe de mano de Antonete no fue solo una acción mili-tar brillante: evitó que los realistas recuperaran el control de Cartagena, un puerto estratégico con arsenal y flota naval. Gracias a esta intervención, Cartagena se unió al bando re-volucionario, asegurando que la Región de Murcia quedara alineada con la causa de la revolución.

Amadeo I abdica en febrero de 1873, incapaz de lidiar con las guerras carlistas, los disturbios coloniales y un Parlamen-to dividido. Ese mismo mes se proclama la Primera Repú-blica Española. Y ahí, Antonete vuelve a escena.

Vuelve a Murcia como héroe. Es elegido diputado. Pero la República nace débil: en un año hay cuatro presidentes. Y el proyecto federal se atasca.

Estalla el Cantón. En julio de 1873, un grupo de republica-nos federales proclama en Cartagena el Cantón Murciano, una especie de república autónoma dentro de la Primera República Española.

Antonete Gálvez se suma de inmediato y juega un papel clave en su expansión por la Región. Organiza Juntas Revo-lucionarias en otras localidades, impone tributos, forma mi-licias populares armadas... y lo más sorprendente: consigue que parte de la flota militar amarrada en el puerto se ponga del lado cantonalista. Durante semanas, el Cantón funciona como un pequeño Estado dentro del Estado."

En 1886 lidera otra intentona desde el castillo de San Julián. Falla. Lo persiguen. En 1887, regresa a Torreagüera para acompañar a su mujer moribunda. El pueblo lo protege. La Guardia Civil se presenta… y se retira.

Muere sorprendentemente viejo para la época. En 1898, con 79 años. Su entierro fue una manifestación popular. El obis-po le niega tierra sagrada. Pero 50 años después, sus restos son trasladados al cementerio de Torreagüera, junto a su gente. Donde siempre estuvo.

Un murciano que vivió con ideales y murió sin renunciar a ellos. Un campesino rebelde, un político sin escaño, un ge-neral sin ejército. Antonete fue la voz del pueblo que quiso organizar España desde sus raíces.

Perdió todas las batallas… menos la de la memoria.