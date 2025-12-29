Con Susana Martínez Rodríguez

El retrato de... Al-Ricotí, el sabio murciano que unió tres mundos

Con Susana Martínez Rodríguez descubrimos la vida del intelectual del Valle de Ricote que enseñó a cristianos, judíos y musulmanes y dejó un legado de diálogo y cultura

Julián Vigara

Murcia |

Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UM

Un viaje al Valle de Ricote en pleno siglo XIII nos descubre la vida de Al-Ricotí, un sabio murciano capaz de enseñar geometría, teología, música o medicina en varias lenguas y a comunidades distintas. Un intelectual que dialogó con cristianos, judíos y musulmanes, que fascinó a Alfonso X y que convirtió el conocimiento en puente entre culturas. Su historia es también la historia de una Murcia culta, abierta y diversa, y de cómo la convivencia intelectual fue posible incluso en tiempos de tensiones políticas. Descubre quién fue, qué legado dejó y por qué sigue siendo una figura clave para entender nuestra identidad.

  • Guion: Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Histoira e Instituciones Económicas de la UM.
  • Producción: Sol Rentero
  • Voces: Susana Martínez Rodríguez y Julián Vigara
