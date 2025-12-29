El retrato de... Al-Ricotí, el sabio murciano que unió tres mundos

Un viaje al Valle de Ricote en pleno siglo XIII nos descubre la vida de Al-Ricotí, un sabio murciano capaz de enseñar geometría, teología, música o medicina en varias lenguas y a comunidades distintas. Un intelectual que dialogó con cristianos, judíos y musulmanes, que fascinó a Alfonso X y que convirtió el conocimiento en puente entre culturas. Su historia es también la historia de una Murcia culta, abierta y diversa, y de cómo la convivencia intelectual fue posible incluso en tiempos de tensiones políticas. Descubre quién fue, qué legado dejó y por qué sigue siendo una figura clave para entender nuestra identidad.

Guion: Susana Martínez Rodríguez , Catedrática de Histoira e Instituciones Económicas de la UM.

, Catedrática de Histoira e Instituciones Económicas de la UM. Producción: Sol Rentero

Voces: Susana Martínez Rodríguez y Julián Vigara