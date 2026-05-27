Relatos de una sexóloga soltera: la técnica del bolígrafo verde para romper el bucle tóxico en pareja

Algunas parejas, sin darse cuenta, dejan de hablarse para empezar a corregirse. Las indirectas sustituyen a las conversaciones, todo molesta y cualquier detalle se convierte en motivo de discusión. De ese terreno —el del reproche permanente— y de cómo salir de él trató esta semana la sección «Relatos de una sexóloga soltera» en Onda Cero Murcia, con la intervención de Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca.

Según explicó, el origen de esa frialdad suele estar en lo que ella denomina la desconexión íntima: cuando una pareja deja de tener momentos de cercanía, baja el deseo y dejan de mirarse o de reírse juntos, la convivencia se enfría. Y se entra así en un círculo vicioso, «la pescadilla que se muerde la cola»: como no hay intimidad, la convivencia se vuelve fría, y como es fría, desaparecen todavía más las ganas de intimidad. La relación termina funcionando, en palabras de la sexóloga, solo desde el «bolígrafo rojo», el de marcar errores de manera continua.

Frente a esa dinámica, Camacho propone un ejercicio sencillo pero exigente: durante siete días, eliminar el bolígrafo rojo y cambiarlo por uno verde. La técnica del bolígrafo verde consiste en fijarse únicamente en aquello que la pareja hace bien. No se trata de grandes gestos románticos, sino de pequeñas cosas cotidianas: que el otro haya escuchado cuando uno estaba cansado, que haya tenido paciencia, que haya colaborado en casa o que haya dado un beso antes de salir por la puerta.

El método tiene una segunda parte. Cada día, durante esa semana, se anotan esas cosas positivas que se observan en la pareja, y por la noche se le escribe una pequeña nota, preferiblemente a mano, porque —sostiene la experta— tiene mucha más carga emocional. Mensajes tan simples como «gracias por escucharme» o «me ha encantado cómo me has abrazado al llegar».

La norma fundamental, y la más difícil de cumplir, es la prohibición absoluta durante esos siete días de corregir, criticar, reprochar, sacar errores o señalar lo que el otro hace mal. La razón, según Camacho, es que «nadie florece bajo la crítica constante»: cuando una persona siente que todo lo hace mal, se distancia emocionalmente.

¿Por qué funciona algo tan simple? La sexóloga lo atribuye al enfoque de la atención: aquello en lo que uno se centra, crece. Quien se pasa el día buscando fallos, los encuentra; quien entrena la mirada para detectar lo positivo, empieza a reconectar con la otra persona, que a su vez vuelve a sentirse vista, valorada y querida. Muchas veces, recalcó, no es que falte amor en la pareja, sino reconocimiento, gratitud, cercanía y ternura. Es lo que ocurre cuando dos personas acaban convertidas en «compañeros de logística», hablando solo de facturas, niños y tareas, en un ambiente donde el deseo no aparece porque «el deseo necesita conexión emocional».

La sección cerró con un reto a los oyentes: siete días sin reproches, sin críticas y sin correcciones, solo bolígrafo verde y una nota positiva cada noche. Porque, como resumió Camacho, a veces se cree que el problema es sexual cuando en realidad lo que está roto es la forma de mirarse, y «una relación no se salva con grandes discursos, sino con pequeños gestos repetidos cada día».