Relatos de una Sexóloga soltera: ¿ Puedo volver a tener pareja sintiéndome igual de feliz que ahora, que estoy soltera?

Hace unos días vino a consulta una persona que llevaba varios años soltera. Había trabajado mucho en sí misma, había sanado heridas del pasado, había aprendido a disfrutar de su soledad, de su independencia, y había cultivado una plenitud que se notaba en su forma de hablar, de moverse, de estar.

Pero vino con una duda que le rondaba constantemente… Me dijo: “Eva, ¿puedo volver a tener pareja sintiéndome igual de feliz a como me siento siendo soltera? ¿O eso es incompatible?”

Y la respuesta que construimos juntos en ese espacio fue preciosa. Le dije: “El día que tengas pareja, después de una soltería consciente como la que has vivido, vas a tener una pareja sin dejar de ser soltero.”

Y no hablo de infidelidades ni de vidas paralelas, por supuesto. Hablo de algo mucho más profundo: de que una persona puede compartir su vida en pareja, construir algo maravilloso y a la vez seguir conservando esa autonomía que le da sentido a su existencia.

En La Eroteca, no entendemos que una pareja no debe llenar vacíos, sino sumar plenitudes.Cuando has aprendido a ser feliz contigo, cuando sabes cubrir tus propias necesidades emocionales, sexuales y afectivas, entonces ya no eliges desde la necesidad. Eliges desde la inspiración, desde la admiración, desde el deseo de compartir y no de que te rescaten. Esa fue la clave para mi paciente. Comprendió que no tenía que sacrificar esa felicidad por tener pareja. Que podía seguir siendo “soltera emocional” aunque compartiera la vida con alguien. Que la verdadera relación sana es entre dos personas que se hacen responsables de sí mismas, y deciden caminar juntas.

En nuestras sesiones, ayudamos a quienes están en esa fase de soltería a conocerse mejor, a sanar, a identificar sus deseos reales, a trabajar la autonomía sexual y afectiva, y a aprender a relacionarse sin miedo ni dependencia.

La soltería no es una etapa de espera, es una etapa de construcción. Y cuando llega la persona adecuada, no llega para completar nada, sino para agregar, para sumar, para construir desde dos autonomías, no desde dos carencias.