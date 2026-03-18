Relatos de una sexóloga soltera: Entre el orgullo y el deseo en tiempos de estrategia

En tiempos en los que muchos dicen buscar el amor, pero pocos parecen dispuestos a exponerse de verdad, la sexóloga Eva Camacho ha puesto sobre la mesa una cuestión actual, hasta qué punto nos protegemos tanto que acabamos impidiendo la conexión con los demás. Lo ha hecho en «Más de uno Murcia», en su sección Relatos de una sexóloga soltera, donde ha abordado el choque entre el deseo de amar y el miedo a perder el control.

A partir de una idea central -queremos amor, pero actuamos como si no lo necesitáramos-, Camacho analiza cómo esa aparente fortaleza que lleva a mostrarse menos, medir los gestos o marcar distancias no da realmente más poder, sino que limita la posibilidad de construir vínculos profundos. Según explica, cuando una persona se protege en exceso no solo evita el dolor: también bloquea la autenticidad y, con ella, la opción de ser conocida de verdad por el otro.

Durante la conversación con Julián Vigara, la sexóloga pone ejemplos concretos de esa dinámica. Uno de ellos es el de Marina, una mujer de 33 años que intenta controlar su implicación emocional para no sufrir. El resultado, señala, es que deja de relacionarse con espontaneidad y comienza a filtrar cada gesto, cada mensaje y cada paso. El problema es evidente, cuando todo pasa por el cálculo, la autenticidad desaparece y la relación se vuelve incapaz de avanzar sobre una base real.

Camacho también cuestiona una de las estrategias emocionales más extendidas en las relaciones actuales, la de marcar distancia para despertar interés o tocar el ego del otro. A su juicio, esa táctica suele acabar en malentendidos. Lo que una persona interpreta como una forma de protegerse, la otra lo recibe como desinterés, lo que termina rebajando la implicación mutua. En ese terreno, advierte, no hay estrategia que funcione si no existe una comunicación clara.

En otro de los casos abordados, el de una mujer, de 38 años, la sexóloga desmonta la idea de que una relación sana exige un equilibrio milimétrico y constante entre lo que da cada uno. Para Camacho, los vínculos reales necesitan momentos de mayor apertura, de mayor riesgo y de mayor entrega por parte de uno u otro. Cuando ambas partes están pendientes de no ceder más de la cuenta y de mantener siempre la balanza exacta, la relación se aplana y deja de evolucionar.

Uno de los mensajes más potentes del espacio llega al abordar el miedo que muchas personas sienten a dar el primer paso emocional. Eva Camacho sostiene que hoy se buscan garantías antes de mostrarse, cuando en realidad el proceso natural de una relación suele ser el contrario: primero llega la apertura, luego la seguridad. Invertir ese orden, afirma, bloquea cualquier posibilidad real de conexión.

La sexóloga invita a identificar cuál es el miedo verdadero que frena a tantas personas. En muchos casos, apunta, no se trata tanto de temor al rechazo como de miedo a perder el control. Y ahí deja una de las reflexiones más certeras del espacio: no mostrarse también tiene un precio, porque puede suponer dejar pasar relaciones que sí podrían haber sido importantes.